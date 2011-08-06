شهرداری ورامین رتبه دوم اطلاع رسانی استان تهران را کسب کرد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری ورامین در سه ماهه گذشته رتبه دوم شهرداریهای استان تهران را در زمینه اطلاع رسانی فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در زمینه های مختلف کسب کرد.

محمد راشدی افزود: بنابر اعلام روابط عمومی معاونت عمرانی استانداری تهران و انتشار نمودار بررسی عملکرد رسانه ای شهرداریهای این استان، شهرداری ورامین توانست به این جایگاه دست پیدا کند.

وی اظهار داشت: کسب این عنوان نتیجه استفاده از حداکثر توان رسانه ای دفتر نشریه "وارنا شهر" است که متعلق به شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین است.

این مسئول ادامه داد: تهیه و تنظیم اخبار و ارسال به روز و به موقع به همراه تصاویر مربوطه این نشریه به حوزه رسانه ای معاونت عمرانی استانداری تهران موجب برتری شهرداری ورامین در زمینه اطلاع رسانی شد.

وی بیان کرد: با توجه به تأکیدات شهردار ورامین در زمینه انعکاس به موقع اخبار و رسانه ای کردن مجموعه فعالیتهای شهرداری، معاونتها، سازمانها، شهرداریهای نواحی و دیگر واحدهای شهرداری ورامین، وب سایت خبری این شهرداری نیز فعال و به روز شده است.

راشدی افزود: نشریه "وارنا شهر" نیز با مدیریت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به صورت منظم منتشر می شود و اطلاع رسانی لازم به شهروندان صورت می گیرد.