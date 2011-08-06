نگاه بومی به هنر در گلستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی بعد از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران استان افزود: استان از لحاظ وضعیت هنری شرایط یکسانی ندارد و از توانایی های بالفعل و بالقوه در بخش های مختلف برخوردار است.

وی اظهار داشت: در رشته های چون عکاسی، تئاتر و هنر تجسمی استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و در هنرهایی چون داستان و رمان ضعیف هستیم.

وی با اشاره به اینکه هزار و 300 هنرمند مرتبط با حوزه در گلستان وجود دارد اظهار داشت: کشف استعدادهای جوان و تولید آثار فاخر از عمده ترین اهداف این نهاد است.

ربانی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فرهنگی امروز جامعه نشانه هایی از نابسامانی فرهنگی دیده می شود اظهار داشت: مشکلاتی که امروزه در حجاب وعفاف، اعتیاد و رفتار شهروندان می بینیم ریشه های فرهنگی دارد.

وی تصریح کرد: امسال با نام جهاد اقتصادی نامیده شده است و می توان گفت برخی رفتارهای اقتصادی شهروندان مانند فرار از پرداخت مالیات و استفاده ناصحیح از اموال عمومی ریشه های غلط فرهنگی دارد.

رئیس حوزه هنری گلستان عنوان داشت: ما رفتار فرهنگی درستی نداریم و وظیفه نهادهایی چون ارشاد، صدا وسیما و حوزه اصلاح رفتارهای فرهنگی جامعه است.

وی رسالت حوزه هنری را تمرکز بر هنر دینی، انقلابی و دفاع مقدس بیان کرد و ادامه داد: فرهنگ و هنر اولویت آخر مردم نیست بلکه اولویت اول جامعه است.

خبرنگاران بلندگوی دستگاه های اجرایی نباشند

رئیس حوزه هنری گلستان با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار گفت: خبرنگاران باید مطالبات مردم را عنوان کنند و بلندگوی دستکاه های اجرایی نباشند.

ربانی افزود: رسالت خبرنگاران بیان و انعکاس واقعیات است و اینکه اغراض سیاسی خود را در اخبار و رسانه دخالت ندهند و مصلحت های خود را رعایت نکنند.

وی در ادامه بیان داشت: حساسیت نسبت به موضوعات فرهنگی باید اولویت اصلی خبرنگاران باشد چون عموم مردم نیازهایشان را میدانند اما ازضرورت هایشان آگاهی ندارند.

وی عنوان داشت: حرف های اصلی وعمیق جامعه را رسانه های مکتوب مانند روزنامه، کتاب و هفته نامه ها می زنند اما سمت و سوی جامعه به سمت رسانه های سطحی تری چون تلویزیون است.