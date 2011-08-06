شهروندان دماوندی پیشنهادات خود را برای نامگذاری معابر ارائه کنند

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهروندان دماوند می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص نامگذاری معابر شهری و یا معابری که بدون نام هستند، با شماره 137 و سامانه پیام کوتاه به شماره 1000021300 ارسال کنند.

وی اظهار داشت: همچنین می توانند ایده های خود را در این خصوص با شماره ۵۲۴۲۳۳۳به روابط عمومی شهرداری اطلاع دهند تا در جهت نامگذاری معابر اقدام شود.

این مسئول ادامه داد: نامگذاری معابر شهری از جمله مسائلی است که باید با در نظر گرفتن جوانب مختلف و ریشه‌ های تاریخی، ملی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه و محترم ‌شمردن باورهای مردم منطقه انجام شود.

وی بیان کرد: نام گذاری معابر باید نشأت گرفته از هویت ملی و دینی کشور و برگرفته از طبیعت و ایده‌های طبیعی باشد.

شهردار دماوند با اشاره به عدم تناسب نامگذاری‌ هایی که طی سالهای پیش در برخی موارد در دماوند اتفاق افتاده است، افزود: تناسب، تعادل و ذوق از موارد مهم در رعایت نامگذاری‌هاست.

وی گفت: علاوه بر رعایت این نکات، موارد دیگری از جمله آسان‌ بودن اسامی برای آدرس ‌دهی و مأنوس بودن آن برای مردم نیز بایستی رعایت ‌شود، ولی طبعاً جلب رضایت تمام سلایق و تأمین نقطه نظرات همه شهروندان در نام‌ گذاری ‌ها امکان‌ پذیر نیست و بالاخره در این بین افرادی از این بابت ناراضی خواهند بود.