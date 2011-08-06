کلنگ احداث ساختمان دانشگاه علمی کاربردی لارستان به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز عالی آموزشی که قرار است با مشارکت بین خیرین، دانشگاه و کمکهای محلی در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع با زیربنای سه هزار و 151 متر مربع در سه طبقه ساخته شود، طی مدت 18 ماه و با برآورد هزینه ای بالع بر 14 میلیارد ریال به اتمام خواهد رسید.

در این مراسم کلنگ احداث مسجد و مجموعه فرهنگی این مرکز آموزش عالی شهرستان که توسط یکی از خیرین منطقه تامین اعتبار شده نیز به زمین زده شد.

طرح اولیه دانشگاه علمی کاربردی لارستان شامل سالن امتحانات آزمایشگاه، سایت رایانه، کانون فرهنگی، بسیج دانشجویی، واحدهای اداری، ITM، نمازخانه، سلف سرویس و... خواهد بود .

احداث مجموعه ورزشی، خوابگاه دانشجویی، سالن اجتماعات از دیگر طرح های پیش بینی شده در این دانشگاه است.

به گفته اسماعیلی رئیس دانشگاه علکمی کاربردی لارستان این مسجد نیز در زمینی به مساحت 600 متر مربع به صورت دو طبقه با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

امیری معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان در این مراسم از خیر بلند همت احداث مسجد این دانشگاه و نیز کادر مدیریتی این دانشگاه قدردانی کرد.