به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا با صدور اطلاعیه ای به تعاونی های سراسری تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور، جزئیات بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تقسیط 5 ساله بدهی تعاونیها و بخشش کلیه جرائم متعلقه را اعلام کرد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران خطاب به دبیران اتاق های استان ها، اظهار داشت: همانگونه که مطلعید یکی از مشکلات پیش روی تعاونی های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی معوقه های بانکی است که به دلایل مختلف اقتصادی گریبانگیر تولیدکنندگان شده است.

رحمانی نیا تاکید کرد: پیگیری های صورت گرفته منجر به صدور بخشنامه ای به شرح زیر از سوی بانک مرکزی ایران شد که حلّال مشکل خواهد بود. لذا کلیه تعاونی های فوق به بانک های عامل مراجعه و با جدیت پیگیر تقسیط 5 ساله بدهی خویش و بخشش کلیه جرائم متعلقه (6 درصد) باشند و نتیجه را به اتاق تعاون منعکس نمایند.

وی خاطر نشان کرد: مقتضی است به کلیه تعاونی های مشمول تحت مجموعه خویش اعلام فرمائید که همگان از این فرصت ایجاد شده استفاده نمایند.

ابلاغیه بانک مرکزی

به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می شود با تائید هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوق واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، برای یکبار تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.

همچنین اجازه داده می شود کلیه جریمه های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تائید هیئت مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه ننمایند، به هیئت مدیره بانک ها اجـازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مراجع قضائی اقدام نمایند.