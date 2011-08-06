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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۸

ساف:

ادامه شهرک سازی نشانه خوی نژادپرستانه اسرائیل است

ادامه شهرک سازی نشانه خوی نژادپرستانه اسرائیل است

سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)، با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرکهای جدید در بیت المقدس اشغالی، آن را ناقض قوانین بین المللی و نشانه خوی نژادپرستانه این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، سازمان آزادیبخش فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس، نقض آشکار قوانین بین المللی و نشان دهنده سیاست توسعه طلبانه و نژادپرستانه اسرائیل است.

در این بیانیه ذکر شده است : اسرائیل هر روز مناطق جدیدی را درسرزمینهای اشغالی غصب می کند و با بهره برداری از شرایط بی ثبات منطقه در پی نا آرامی های کشورهای عربی، مطامع خود را مورد توجه قرار داده است.

بیانیه فوق تصریح کرد: اقدامات اسرائیل علیه مردم بیگناه فلسطین ادامه دارد و جامعه جهانی باید اسرائیل را مورد بازخواست قرار دهد و به این رژیم فشار وارد کند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی قصد دارد در ادامه سیاست غیر قانونی شهرک سازی در مناطق اشغالی، حدود 930 واحد مسکونی جدید در جبل ابوغنیم در قدس احداث کند.

کد مطلب 1376796

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