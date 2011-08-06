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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

به مناسبت ماه مبارک رمضان/

2 طایفه نوابی و ستوده در شهرستان دلگان سازش کردند

2 طایفه نوابی و ستوده در شهرستان دلگان سازش کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: امام جمعه دلگان گفت: دو طایفه نوابی و ستوده از مدتی قبل بر اثر برخی اختلافات با هم درگیری داشتند که به مناسبت ماه پر فیض و برکت رمضان در جلسه ای صمیمی با یکدیگر صلح و سازش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیم بامری ظهر شنبه در جلسه صلح و سازش این دو طایفه اظهار داشت: این دو طایفه از مدتی قبل بر اثر برخی اختلافات با هم درگیر شدند و اقدام به گروگانگیری از یکدیگر کردند که در این میان دو نفر در درگیری این دو طایفه زخمی شدند که با همکاری معتمدان و سران طوایف اختلافشان پس از چهار ماه به مناسبت این ماه پر خیر و برکت به صلح و آشتی منجر شد.

وی گفت: ماه پر فیض و برکت رمضان فرصت بسیار خوبی برای انجام صله رحم، رفع کدورت ها و عمل به دستورات قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان (ص) و ائمه اطهار (ع) به خصوص در زمینه وحدت و همبستگی است.

وی افزود: وفاق، دوستی، برادری و وحدت بین گروه ها و طوایف نقش موثری در رشد و شکوفایی هر منطقه دارد.

امام جمعه دلگان بیان داشت: با تلاش معتمدان، ریش سفیدان و فرمانداری این شهرستان توانستیم طی یکسال گذشته 187 جلسه صلح و سازش در نقاط مختلف دلگان برگزار کنیم.

سران دو طایفه نوابی و ستوده در شهرستان دلگان با میانجیگری امام جمعه، فرماندار و معتمدان محلی یکدیگر را در آغوش گرفتند و به اختلافات خود پایان دادند.

شهرستان دلگان از توابع سیستان و بلوچستان در فاصله حدود 450 کیلومتری جنوب غربی زاهدان مرکز این استان واقع شده است.

کد مطلب 1376797

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