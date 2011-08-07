ندا مهدوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید انیمیشن "بهار در خانه" در 13 قسمت هفت دقیقهای از اول دی ماه پارسال آغاز شده است و طبق برآورد 31 شهریورماه تهیه این پروژه به پایان میرسد.
وی ادامه داد: تکنیک انیمیشن "بهار در خانه" سه بعدی است و تاکنون طراحی شخصیتها انجام شده و در حال حاضر مراحل مدلسازی را سپری میکنیم.
مهدوی خاطرنشان کرد: موضوع این انیمیشن نماز است. در واقع قصد داریم با این انیمیشن احکام دینی را به نوجوانان در قالبی جذاب آموزش دهد تا آنها بتوانند با احکام بیشتر آشنایی پیدا کنند؛ احکامی که بارها در قرآن مجید واحادیث تاکید شده است.
این تهیهکننده با اشاره به داستان انیمیشن "بهار در خانه" گفت: داستان این انیمیشن درباره دختری به نام بهار است که به سن تکلیف رسیده است، اما یک شیطونک تلاش میکند تا او را از انجام تکالیف شرعی باز دارد. البته یک فرشته هم در انیمیشن طراحی شده که سعی میکند بهار تکالیف دینی را انجام دهد و مرتب او را به راه راست هدایت میکند.
عوامل این انیمیشن عبارتند از تهیهکننده: ندا مهدوی، کارگردان: ناصر مراتی و نویسنده: محمد گلستانی.
