آشتی ملی به نفع آرمانهای ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "خلیل الحیه" گفت : موفقیت تلاشها برای برقراری آشتی میان فتح و حماس جدیت و مسئولیت بیشتر فتح را می طلبد.

وی افزود: آشتی ملی به نفع آرمان فلسطین و تشکل دولت وحدت ملی عامل مهمی برای پایان اختلافات است و امیدواریم که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان این موضوع را مد نظر داشته باشد که وحدت فلسطین و آشتی ملی مقدم بر هر موضوع دیگری است.

الحیه تصریح کرد: تلاشها برای پایان دادن به شکافهای موجود باید با جدیت پیگیری شود تا فلسطینی ها بتوانند موضع واحد و قوی در قبال رژیم صهیونیستی و طرحهای آن اتخاذ کنند.

شایان ذکر است که مقامات فتح و حماس قرار است مجددا در قاهره برای اجرایی کردن موضوع آشتی ملی با یکدیگر دیدار کنند.