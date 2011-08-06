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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

حماس:

آشتی ملی به نفع آرمانهای ملت فلسطین است

آشتی ملی به نفع آرمانهای ملت فلسطین است

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با تاکید بر اهمیت آشتی ملی، از رئیس تشکیلات خودگردان خواست مصالح و منافع ملت را بر خواسته های گروهی و شخصی مقدم بداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "خلیل الحیه" گفت : موفقیت تلاشها برای برقراری آشتی میان فتح و حماس جدیت و مسئولیت بیشتر فتح را می طلبد.

وی افزود: آشتی ملی به نفع آرمان فلسطین و تشکل دولت وحدت ملی عامل مهمی برای  پایان اختلافات است و امیدواریم که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان این موضوع را مد نظر داشته باشد که وحدت فلسطین و آشتی ملی مقدم بر هر موضوع دیگری است.

الحیه تصریح کرد: تلاشها برای پایان دادن به شکافهای موجود باید با جدیت پیگیری شود تا فلسطینی ها بتوانند موضع واحد و قوی در قبال رژیم صهیونیستی و طرحهای آن اتخاذ کنند.

شایان ذکر است که مقامات فتح و حماس قرار است مجددا در قاهره برای اجرایی کردن موضوع آشتی ملی با یکدیگر دیدار کنند.

کد مطلب 1376817

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