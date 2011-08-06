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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

شهردار قزوین:

خبرنگاران راست قامتان عرصه روشنگری هستند

خبرنگاران راست قامتان عرصه روشنگری هستند

قزوین- خبرگزاری مهر: مسعود نصرتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگار شهید محمود صارمی فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار را به تمامی راست قامتان عرصه روشنگری تبریک گفت.

مسعود نصرتی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خبرنگاری حرفه ای طاقت فرسا و شجاعانه است که در اعتلای فرهنگ مردم و اطلاع رسانی نقش آفرین است.
 
وی افزود: خبرنگاران در راه کسب حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و وثیق به تصویر عینی از واقعیت تلاش کرده و در این  راه همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه ای با رعایت احترام به حقوق فردی و اجتماعی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که مطابق با قوانین ملی و بین المللی با حفظ معیارهای اخلاقی است، اهتمام  ورزیده اند.
 
نصرتی ضمن تقدیر از همکاری رسانه ها با شهرداری قزوین انتشار اخبار مجموعه مدیریت شهری و بسترسازی برای اجرای بیش از 30 پروژه بزرگ و مهم شهری تصریح کرد: تلاش رسانه ها برای آگاهی شهروندان و اطلاع رسانی به موقع در خصوص هر یک از پروژه ها منجر به افزایش صبر و شکیبایی مردم و در نهایت اجرای  پروژه های تاثیرگذار و تحول آفرین در شهر قزوین شده است.
 
شهردار قزوین در پایان خبرنگاران را راست قامتان عرصه روشنگری خواند و با تبریک روز خبرنگار ادامه همکاری های صمیمانه و صادقانه شهرداری و رسانه ها را خواستار شد.
کد مطلب 1376822

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