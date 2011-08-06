خبرنگاران راست قامتان عرصه روشنگری هستند

مسعود نصرتی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خبرنگاری حرفه ای طاقت فرسا و شجاعانه است که در اعتلای فرهنگ مردم و اطلاع رسانی نقش آفرین است.

وی افزود: خبرنگاران در راه کسب حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و وثیق به تصویر عینی از واقعیت تلاش کرده و در این راه همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه ای با رعایت احترام به حقوق فردی و اجتماعی، حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که مطابق با قوانین ملی و بین المللی با حفظ معیارهای اخلاقی است، اهتمام ورزیده اند.

نصرتی ضمن تقدیر از همکاری رسانه ها با شهرداری قزوین انتشار اخبار مجموعه مدیریت شهری و بسترسازی برای اجرای بیش از 30 پروژه بزرگ و مهم شهری تصریح کرد: تلاش رسانه ها برای آگاهی شهروندان و اطلاع رسانی به موقع در خصوص هر یک از پروژه ها منجر به افزایش صبر و شکیبایی مردم و در نهایت اجرای پروژه های تاثیرگذار و تحول آفرین در شهر قزوین شده است.

شهردار قزوین در پایان خبرنگاران را راست قامتان عرصه روشنگری خواند و با تبریک روز خبرنگار ادامه همکاری های صمیمانه و صادقانه شهرداری و رسانه ها را خواستار شد.