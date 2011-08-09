به گزارش خبرنگار مهر، جنگلها و مراتع از نعمت های خدادادی کره زمین هستند و برای به وجود آمدنشان طبیعت میلیونها سال زحمت کشیده است و با نابودیشان زندگی همه جانداران ساکن در کره خاکی به شدت در معرض خطر ونابودی قرار می گیرد. خسارتهای ناشی از نابودی درختان سر به فلک کشیده جنگلی در اثر این آتش سوزی ها بالغ بر میلیاردها تومان است که به بیت المال و مردم وارد می شود.

از تابستان و پاییز سال گذشته زبانه های آتش در جنگلها و مراتع کشور شعله ور شده است. شعله های آتش "درختان جنگلی و یا بخشی از مراتع" را در یک چشم بر هم زدن نیست و نابود می کند و جنگلهای سرسبز به تلی از خاکستر تبدیل می شوند.

در سال جدید نیز در بعضی از مناطق جنگلی آتش سوزیهای رخ داده است که آتش سوزی در 162 هکتار از جنگلهای استان خوزستان و آتش سوزی اخیر در جنگلهای پل دختر از آن جمله است.

با توجه به اینکه سال گذشته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مورد چند برابر شدن میزان آتش سوزی جنگلهای کشور در سال جاری هشدار داده و از افزایش ۳۰۰ درصدی ِ آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور خبر داده مسئولان بایستی از هم اکنون و پیش از اغاز گسترده آتش سوزیها در منابع طبیعی کشور که معمولاً از اواخر تابستان اوج می گیرد به فکر تجهیز یگانهای اطفائ حریق باشند زیرا اگر قرار باشد که بازهم مانند سالیان گذشته بیل و دبه تنها وسایل مهار آتش در جنگلها و مراتع باشد همین اندک سرانه فضای سبز کشور راهم به زودی از دست می دهیم.

در این رابطه حسین عبیری گلپایگای فعال محیط زیست به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به افزایش آتش سوزی در پاییز سال گذشته تعدادی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و با مشارکت مدیر کل جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها ؛ مراتع و آبخیزداری کارگروهی با موضوع بررسی راهکارهای همکاری بین دفتر جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی و بومی جهت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این جنگل‌ها تشکیل شد.

به گفته وی، برخی کارشناسان علت افزایش آتش سوزیها راعواملی مانند خشکسالی می دانند در واقع بارش بارانهای بهاری موجب رویش گیاهان بهاری در مراتع و یا در زیر درختان جنگلی می شود و در فصل پاییز به علت عدم بارش باران این علفها خشک شده به همراه برگ و ساقه های خشک شده درختان و خاشاک موجود در جنگلها آمادگی دارند که با کوچکترین جرقه ای شعله ور شودند و با شروع آتش سوزی در جنگل درختان تر و خشک با هم می سوزند که مقصرا ن اصلی این گونه حوادث گرشگران و شکارچیان هستند.

عبیری می افزاید: بعضی دیگر از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست اعتقاد دارند چون در ایران جنگل و مرتع به مقدار زیادی وجود دارد و عوامل طبیعی مانند خشکسالی نیزهمیشه این کشور را تهدید می کند بنابراین خطراتی چون آتش سوزی همیشه در جنگلها وجود دارد و در هیچ کجا دنیا هم تاکنون نتوانسته اند این خطرات را به صفر برسانند لذا عوامل و مشکلات ناشی از این آتش سوزیها رابه دلیل کم توجهی نهادها و سازمانهای دولتی و همچنین بهره برداران و حاشیه نشینان مرتبط با این منایع طبیعی می دانند.

به اعتقاد وی، نهاد مرتبط با منابع طبیعی باید همیشه پیش از وقوع و برای پیشگیری از این حوادث برای تهیه امکانات و تجهیزات به روز دنیا اقدام کند و در هنگام وقوع حوادث با بسیج به موقع امکانات از وارد آمدن خسارت سنگین به منابع طبیعی جلوگیری کنند.

در چند دهه اخیر دخالتهای صحیح و ناصحیح انسان ها در تنها سیاره قابل سکونت درعالم هستی باعث شده مشکلات و معضلات زیست محیطی حیات و زندگی بر روی این سیاره به شدت افزایش یابد و از آنجاییکه ضروت حفظ منابع طبیعی و جنگلها برای کاهش این مشکلات و معضلات بر هیچ کس پوشیده نیست با توجه به تهدیدات جدی ناشی از آتش سوزیهای جنگلها درسالهای آینده لازم است که برای جلوگیری از این آتش سوزیها اقدامات جدی انجام شود.

عبیری به کمبود تجهیزات پیشرفته کنترل آتش در جنگلهای کشوراشاره می کند: باید در ابتدا از داشته های اصلی خود در مواقع خطر استفاده بهینه کنیم که اولین این داشته ها نیروی های مردمی و تشکلهای هستند که برای محیط زیست و منابع طبیعی واقعاً نگران هستند و در صورت پراکندگی آنان می توان با حداقل امکانات آنان را سازماندهی و بسیج کرد.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی جنگلها در سالهای اخیر فقط مختص به کشور ایران نیست ادامه می دهد: هم زمان با آتش سوزی در جنگلهای ایران در بعضی از کشورهای دیگر مانند روسیه و چین نیز آتش سوزی اتفاق افتاد که تجربه خاموش کردن آتش در این کشورها می تواند برای ما الگوی خوبی باشد.

عبیری نقش رسانه های گروهی در فرهنگسازی و افزایش آگاهی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم بسیار با اهمیت می داندو اضافه می کند: رسانه ها با آموزش و فرهنگسازی می توانند نسبت به افزایش اطلاعات مردم در مورد خطرات ناشی از آتش سوزی اقدام کنند زیرا هزینه پیشگیری بسیار کمتر از هزینه ای است که بعد از وقوع حادثه صرف می شود.

به گفته وی، از فرصت باقیمانده تا فصل افزایش آتش سوزی در جنگلهای کشور نهادهای مسئول بایستی استفاده کنند و با فراخوان از گروه های کوهنوردی؛ فعالان محیط زیست و نیروی های مردمی بسیج در سراسر کشور برای مقابله با این پدیده دعوت به همکاری کنند.

عبیری بر این باور است همزمان با این اقدام دولت نیز بایستی با به روز کردن لوازم و تجهیزات یگانهای حفاظتی منابع طبیعی و خرید تکنولوژی روز جهان خود را برای مقابله با آتش سوزی آماده کند.