عملیات اجرایی طرح شناسنامه دار کردن بهره برداران کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته اجرایی استانی پایگاه جامع اطلاعات کشاورزی اظهارداشت: عملیات اجرایی طرح ملی شناسنامه دارکردن بهره برداران بخش کشاورزی و واحدهای بهره برداری از 10 مرداد ماه سال جاری در استان آغاز و تا 15 شهریور ماه سال جاری به مدت 45 روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تهیه شناسنامه بهره برداران و واحدهای بهره برداری کشاورزی با هدف گردآوری اطلاعات و آمار قابل استناد در بخش کشاورزی انجام می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بهترین شیوه برای اجرای این طرح ملی این است که ما از فن آوری های نوین بهره برداری کنیم تا اطلاعات و آماری که گردآوری می کنیم به واقعیت نزدیک تر شود.

وی ادامه داد: در این روش که بصورت خود اظهاری صورت می گیرد کلیه بهره برداران بخش کشاورزی باید در روستاها به دفاترخدمات فناوری اطلاعات روستایی و در شهرها به دفاتر پست و کافی نت ها مراجعه نموده و با ورود به سامانه اینترنتی www.shenasnameh.maj.ir اطلاعات خود را وارد کنند.

هادربادی با اشاره به اینکه شناسنامه دار کردن بهره برداران بخش کشاورزی، تحول جدیدی در راستای برنامه ریزی برای دستیابی به کشاورزی اقتصادی است، افزود: کار ترویجی و آگاهی بخشی بیشتر به بهره برداران در روند اهداف دولت و وزارت جهاد کشاورزی جهت توسعه زیر بنایی بخش مهم و استراتژیک کشاورزی می تواند مدیریت به هنگام را محقق و روند آن را تسریع کنند.