بهره برداری از 10 هزار متر مربع فضای آموزشی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در صورت تحقق 100 درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی 10هزار متر مربع فضای آموزشی و کارگاههای تخصصی در استان احداث، تجهیز و به بهره برداری رسیده و سالانه بیش از دو هزار نفر از جوانان از امکانات و فضای آموزشی موجود بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه بیان داشت: این پروژه ها شامل مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای اشنویه، چالدران و مراکز ارتقای مهارت کارگران و نیروی کار شهرک صنعتی شهرستانهای ارومیه و خوی و مراکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای ویژه خواهران شهرستان ارومیه است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی همچنین اظهار داشت: با هماهنگیهای انجام شده بیش از 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استانی افزایش یافته و با برنامه ریزیهای بعمل آمده طی سفر چهارم هیئت دولت، احداث مرکز تربیت مربی و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای شهرستانهای بدون مرکز جزاولویت کاری استان خواهد بود.