آبگرفتگی معابر در 4 استان/ کاهش دمای تهران از سه شنبه

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از فردا تا پایان هفته به دلیل افزایش بارندگی احتمال آبگرفتگی در معابر عمومی استانهای گیلان، مازندران، گلستان و شمال سمنان وجود دارد.

وی افزود: همچنین در استانهای اردبیل و خراسان شمالی به دلیل بارندگی با شدت کمتر احتمال آبگرفتگی جزئی معابر وجود دارد.

به گفته رضازاده، از روز سه شنبه دمای تهران با کاهش قابل ملاحظه به 34 تا 35 درجه سانتیگراد می رسد.

وی گفت: دمای امروز تهران 37.5 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته 2.3 درجه کاهش داشته و پیش بینی می شود طی فردا و روز دوشنبه یک درجه دیگر کاهش یابد.