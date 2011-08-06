جشنواره میوه در روستاهای چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: در فصل برداشت محصولات کشاورزی جشنواره میوه با محوریت کمک به مستمندان و نیازمندان در استان برگزار می شود.

وی افزود: کشاورزان علاقمندان می توانند محصولات کشاورزی خود را به هراندازه که توان دارند در این جشنواره به نیازمندان کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه خانه دواطلب در چهار حوزه مهارت، هدایت، مشارکت و حمایت فعالیت می کند، بیان داشت: در این چهار حوزه هر گروه 41 نفر عضو دارد.

جیلان با اشاره به اینکه در جذب نیرو برای خانه داوطلب کار رسانه ای بسیار موثر است، بیان داشت: خانه داوطلب به صورت مشارکتی و با همکاری اعضای خانه دواطلب اقدامات خیرخواهانه انجام می دهد.

وی بیان داشت: باید تمامی سعی و تلاش لازم صورت گیرد تا بتوان خیرین را جذب کرد.

رئیس خانه داوطلب شهرستان شهرکرد همچنین بیان داشت: در طول ماه مبارک رمضان افراد بی بضاعت توسط پزشکان استان ویزیت می شوند.