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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

برخورد با اماکن هنجارشکن در دستور کار شورای فرهنگ رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: شورای فرهنگ عمومی شهرستان رباط کریم برخورد با هنجارشکنان به ویژه در ماه مبارک رمضان را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسینعلی محمدی نژاد در جلسه این شورا که بعداز ظهر شنبه در محل دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار داشت: با توجه به اهمیت ماه مبارک رمضان و همچنین بستر سازی معنوی در این شهرستان اقدامات مهمی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی شهرستان رباط کریم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: احادیثی در خصوص ارزش و جایگاه ماه مبارک رمضان توسط اداره تبلیغات اسلامی و مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان استخراج شده که به مرور منتشر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان رباط کریم عنوان کرد: در این مواردی که در قالب بروشور و همچنین به صورت بنر منتشر خواهد شدعذاب روزه خواری و نیز ثواب آن درج شده است که می تواند در سطح جامعه تاثیرگذار باشد.

محمدی نژاد همچنین برگزاری جلسه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجمع امور صنفی و اتحادیه پزندگان به منظور تشویق و ترغیب آحاد مردم به  عدم روزه خواری علنی را از دیگر تدابیر ماه مبارک رمضان از سوی شورای فرهنگ عمومی یاد کرد و در ادامه این نشست ضمن تاکید براهمیت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی به صورت عام خواستار اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف در کلیه مراکز دولتی به ویژه دانشگاهها و بیمارستان ها شد.

کد مطلب 1376871

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