محرومیت شدید در چند قدمی تهران/ نصیر شهر رباط کریم نیازمند توجه

حجت الاسلام کریم شائق در حاشیه جلسه شورای اداری این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: امروز وضعیت نصیر شهر به ویژه مردمان آن بسیار نامساعد است و اکثر آنان در خط فقر ویا حتی زیر خط فقر قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: مسائلی از وضعیت معیشتی شهروندان را می دانم اگر بخواهم مطرح کنم اشک از چشمان همه جاری می شود.

امام جمعه نصیر شهر ابراز کرد: مردم در این شهر برای تامین نان روزانه خود با مشکل مواجه هستند و یارانه های شخصی را اکثرا برای اجاره بهای معوقه خود هزینه می کنند.

شائق در ادامه سخنان خود به سالروز پنجم مرداد که اقامه اولین نماز عبادی سیاسی در کشور بود پرداخت و افزود: چند سال است که از برگزاری نماز عبادی سیاسی در این شهر جدید التاسیس می گذرد که ما با همه مشکلات عملیات احداث مصلای این شهر را آغاز کردیم که هم اکنون از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است.



عکس تزئینی است

امام جمعه نصیرشهر در پایان تصریح کرد: برای احداث این پایگاه مذهبی سیاسی از سوی شوراهای گلستان و نسیم شهر کمکهای شایانی شده است ولی متاسفانه از سوی شورای شهر نصیر شهر گامی برای این مصلا برداشته نشده است.

در پایان امام جمعه نصیر شهر از مسئولان خواست که برای حل مشکلات این شهرنگاه ویژه ای داشته باشند تا این منطقه از سایه فقر ومحرومیت نجات یابد.

نصیر شهر واقع در کیلومتر 30 جاده تهران - ساوه در ابتدا روستایی با نام نصیر آباد قاجار بوده و همانطور که از پسوند قاجار آن مشخص است تقریبا از زمان سلطنت خاندان قاجار بر ایران و اعلام تهران به عنوان پایتخت کشور با شروع مهاجرت مردم به مناطق نزدیک تهران، ایجاد شده است.

از حدود 5 سال قبل با افزایش جمعیت منطقه و نیاز به مدیریت قویتر با تصویب هیئت وزیران این روستا تبدیل به شهر شده است.

نصیر شهر از سال 1385 از بخش مرکزی دهستان میمنت به یکی از شهرهای تابع شهرستان رباط کریم تبدیل شد.

این شهر از شمال با شهرستان شهریار، از شرق به شهرستان بهاران، از غرب با شهر رباط کریم و از جنوب با شهرستان ری هم مرز است.