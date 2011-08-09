احمد ارشدی، معاون مالی و اداری کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این بودجه مربوط به مرحله سوم اعتبارات و در واقع سهم مردادماه بود که به طور کامل در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفت.
وی در مورد چگونگی بهره برداری از 2 میلیارد تومان بودجه واریز شده به حساب کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: طبق معمول بخش بیشتر این بودجه صرف فدراسیونها میشود. البته بخشی از بودجه برای تامین هزینههای پشتیبانی کمیته ملی المپیک کنار گذاشته میشود اما مابقی میان فدراسیونها توزیع خواهد شد.
معاون مالی و اداری کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه در توزیع این مرحله از اعتبارات نیز بازهم سهم فدراسیونها با توجه به اولویتبندی آنها از نظر کسب سهمیه المپیک یا مدال آوری در این بازیها مشخص خواهد شد، تصریح کرد: هفته آینده سهم هریک از فدراسیونها از این اعتبارات این مرحله پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بودجه مرحله دوم اعتبارات کمیته ملی المپیک 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که اوایل مردادماه در اختیار این کمیته قرار گرفت. کمیته ملی المپیک در مرحله نخست اعتبارات نیز 4 میلیارد و 300 میلیون تومان برای سه ماه نخست سال دریافت کرده بود.
نظر شما