۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

پرداخت مرحله سوم اعتبارات/

اختصاص بودجه 2میلیاردی به کمیته المپیک/ فدراسیون‌ها بزودی سهم می‎گیرند

مرحله سوم اعتبارات کمیته ملی المپیک با بودجه 2 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در اختیار این کمیته قرار گرفت.

احمد ارشدی، معاون مالی و اداری کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این بودجه مربوط به مرحله سوم اعتبارات و در واقع سهم مردادماه بود که به طور کامل در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفت.

وی در مورد چگونگی بهره برداری از 2 میلیارد تومان بودجه واریز شده به حساب کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: طبق معمول بخش بیشتر این بودجه صرف فدراسیون‎ها می‎‌شود. البته بخشی از بودجه برای تامین هزینه‎های پشتیبانی کمیته ملی المپیک کنار گذاشته می‌شود اما مابقی میان فدراسیون‌ها توزیع خواهد شد.

معاون مالی و اداری کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه در توزیع این مرحله از اعتبارات نیز بازهم سهم فدراسیون‎ها با توجه به اولویت‌بندی آنها از نظر کسب سهمیه المپیک یا مدال آوری در این بازی‎ها مشخص خواهد شد، تصریح کرد: هفته آینده سهم هریک از فدراسیون‎ها از این اعتبارات این مرحله پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه مرحله دوم اعتبارات کمیته ملی المپیک 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که اوایل مردادماه در اختیار این کمیته قرار گرفت. کمیته ملی المپیک در مرحله نخست اعتبارات نیز 4 میلیارد و 300 میلیون تومان برای سه ماه نخست سال دریافت کرده بود.

