حریف ذوب آهن یک پیروزی پرگل کسب کرد/ صعود سامسونگ در جدول رده بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر کره جنوبی عصر امروز شنبه با برگزاری هفت بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های پوهانگ استیلرز، جیجو یونایتد، اف سی سئول، جئونبوک هیوندای موتورز، جیونگنام، سئونگنام ایلهواچونما و سوون سامسونگ بلووینگز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

سوون سامسونگ بلووینگز، حریف ذوب آهن ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از تیم‌های پیروز دیدارهای امروز کی لیگ بود که موفق شد در ورزشگاه خانگی خود، "بیگ برد" مقابل دائه جون سیتی زن به برتری 4 بر صفر دست یابد.

برای تیم سوون سامسونگ در این بازی خانگی مقابل تیم پانزدهم جدول کی لیگ کواک هی جو (8)، یئوم کی هیون (57) و لی سانگ هو (90 و 70) موفق به گلزنی شدند و تیم‌شان را با 29 امتیاز تا رتبه هشتم جدول کی لیگ بالا آوردند.

- جدول رده بندی کی لیگ به شرح زیر است:

1- جئونبوک هیوندای موتورز 43 امتیاز

2- پوهانگ استیلرز 37 امتیاز

3- جیجو یونایتد 33 امتیاز

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8- سوون سامسونگ بلووینگز 29 امتیاز

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15- دائه جون سیتی زن 18 امتیاز

16- گانگوون 6 امتیاز

دیدار رفت تیم‌های فوتبال سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و ذوب آهن ایران در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه 14 سپتامبر 2011 (23 شهریورماه 1390) در ورزشگاه "بیگ برد" شهر سوون برگزار می شود. دیدار برگشت این دو تیم نیز روز چهارشنبه 28 سپتامبر 2011 (6 مهرماه 1390) در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.