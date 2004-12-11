بوش ساموئل بودمن را به عنوان وزير انرژي آمريكا نامزد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي شبكه تلويزيوني بلومبرگ، بودمن كه در حال حاضر پست معاون وزير خزانه داري آمريكا را برعهده دارد جانشين آبراهام اسپنسر خواهد بود كه در 15 نوامبر كناره گيري خود را از اين سمت اعلام كرد.

بودمن در سال 1938 در شيكاگو(شهر باد) در آمريكا متولد شد و در سال 1961 ليسانس خود را در رشته مهندسي شيمي و دكتراي خود را دررشته علوم از دانشگاه MIT بدست آورد و در آنجا به عنوان استاد يار مهندسي شيمي مشغول بكار شد و همچنين به عنوان مدير فني شركت توسعه و تبليغ آمريكا بود.

وي سپس در سال 1970 به كمپاني Fidelity Management Trust ملحق شد و در آنجا سمت هاي زيادي را در اختيار گرفت و تا حد رياست اين كمپاني پيش رفت و تا سال 1983 در آنجا بود.

قبل از اينكه در وزارت خزانه داري آمريكا مشغول بكار شود به عنوان مدير اجرائي و رئيس شركت كابوت Cabot كه يك شركت متخصص در ساخت محصولات شيميائي بود. وزير انرژي پستي است كه در كابينه رئيس جمهور قرار دارد و براي احراز اين سمت نياز به تائيد سنا مي باشد.