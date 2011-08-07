به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "جامعه شناسی رابطه‌ای" اثر پیر پائولو دوناتی از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.

جامعه شناسی رابطه‌ای پارادایم جدید علوم اجتماعی است. در واقع این مکتب از علوم طبیعی جعل شده است و در علوم طبیعی پیشینه و قدمتی دارد. اما این پارادایم در علوم اجتماعی ناشناخته است.

دکتر پیر پائولو دوناتی رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی ایتالیا و استاد دانشگاه بولونیای ایتالیا در مورد نظریه خود با عنوان "جامعه شناسی رابطه‌ای" به خبرنگار مهر گفت: نظریه "جامعه شناسی رابطه‌ای" به عنوان یک پارادایم در جامعه شناسی است. در این اثر سعی دارم این پارادایم و نظریه را صورت بندی کنم.

وی تصریح کرد: اعتقاد دارم این پارادایم و نظریه به درد اوضاع کنونی ما انسانها می‌خورد. در این نظریه تفاوت انسانها به رسمیت شناخته می‌شود.

وی افزود: برخی نظریه‌های جامعه شناسی بر ساختار اجتماعی تأکید ویژه دارند و انسان در این ساختار مورد غفلت قرار گرفته است. برخی دیگر نیز در دام فردگرایی افراطی افتاده و به جامعه و تأثیرات آن توجهی نشان نمی‌دهند.

استاد دانشگاه بولونیا در ادامه تأکید کرد: نظریه "جامعه شناسی رابطه‌ای" روابط اجتماعی را در کانون توجه جامعه قرار می‌دهد و به فرد انسانی و ویژگیهای شخصیتی او نیز اهتمام می‌ورزد.

وی با اشاره به اینکه نظریه "جامعه شناسی رابطه‌ای" دو موضوع و دغدغه را در کانون توجه دارد، گفت: موضوع اول بازنگری و بازبینی در مورد تصور ما از جامعه است. درک و تصور کنونی ما از جامعه به گونه‌ای است که از فردیت ما منقطع و جدا شده است.

رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی ایتالیا در ادامه دغدغه دوم را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موضوع و دغدغه دیگری که انگیزه نگارش بوده توسعه و گسترش نظریه‌هایی در جامعه شناسی است که به این موضوعات دامن می‌زنند و این انقطاع را بیشتر می‌کنند.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که در نظریه جامعه شناسی رابطه‌ای، روابط اجتماعی اولین پیش فرض در محیط متافیزیک نظریه است.

دوناتی در پایان تصریح کرد: این نظریه برای درک مناسبتر و بهتر واقعیتهای اجتماعی کارآمد است. در این نظریه وجود "روابط" فرض است و "جامعه" در آن به معنا و مفهوم شبکه‌ای از روابط پنداشته می‌شود.

دوناتی قریب به سی سال در حال تحقیق و گسترش دیدگاه خود درباره "جامعه شناسی رابطه‌ای" است، وی در دیدگاه خود تمرکز خود را بر نظم رابطه‌ای قرار داده است و در نظریه اجتماعی بر این نظم تأکید کرده است. او معتقد است جامعه از رهگذر روابط افراد با یکدیگر تشکیل شده است.