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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۲۱

ضیایی:

نانوایان چهارمحال و بختیاری هشت هزار ساعت آموزش دیدند

نانوایان چهارمحال و بختیاری هشت هزار ساعت آموزش دیدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: نانوایان چهارمحال و بختیاری شیوه های پخت نان با کیفیت را در هشت هزار نفر ساعت آموزش تخصصی فرا گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ضیایی اظهار داشت: از ابتدای امسال دوره‌های ارتقای مهارت نانوایان در این استان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تاکنون 8 هزار و 379 نفرساعت آموزش ویژه نانوائیان در این استان برگزار شده است، افزود: اجرای آموزش در زمینه پخت نان علاوه بر آشنایی فعالان این صنف با روش‌ها و فرایندهای جدید و افزایش کیفیت نان، آنان را در استفاده از فناوری‌های صنعتی و مکانیزه کردن پخت نیز راغب‌تر می کند.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این دوره‌ها در تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‏شود، گفت: دوره‌های اخلاق حرفه‌ای و بهداشت حرفه‌ای نیز در قالب آموزش اصناف و صنایع پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با استفاده از مربی فارغ‌التحصیل دانشگاهی واجدالشرایط برای آموزش نانوایان این استان با بهره‌گیری از امکانات، ظرفیت‌ واحدهای تولید نان و مراکز آموزشی در این استان تا پوشش کامل نیازهای آموزشی این صنف آموزش‌ها ادامه می‌یابد.

محسن ضیایی گفت: رتبه ‌بندی نانوایان، انتخاب نانوایان برتر استانی و شهرستانی، معرفی نانوایان برتر از طریق رسانه‌های جمعی و اهدای جوایز ارزنده به برترین‌های این صنف را از مهم‌ترین بندهای تشویقی نانوایان در راستای فراگیری دوره‌های آموزشی است.

کد مطلب 1376922

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