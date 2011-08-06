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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

ولید المعلم:

ادامه روند اصلاحات / گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است

ادامه روند اصلاحات / گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است

وزیر امور خارجه سوریه با تاکید بر ادامه اصلاحات، از عزم جدی رهبری این کشور برای برقراری امنیت و ثبات و همچنین برگزاری انتخابات شفاف و آزاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "ولید المعلم" گفت : مقامات سوریه بر ادامه اصلاحات و به ثمر نشستن وعده های "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در زمینه اصلاحات تاکید دارند. 

وی در دیدار سفیران کشورهای عربی و خارجی در دمشق افزود: انتخابات عمومی پیش از پایان سال برگزار خواهد شد و صندوقهای رای نقش مهمی ایفا و مجلس منتخب، قوانین مورد نظر مردم را تصویب می کند.

المعلم بیان کرد: سوریه انتخابات شفاف و آزاد برگزار خواهد کرد و پارلمانی روی کار خواهد آمد که تنوع سیاسی را مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: رهبران سوریه همواره معتقدند که گفتگوهای ملی تنها راه حل بحران کنونی است و با توجه به مواضع منفی مخالفان چاره ای برای ما جز ادامه اصلاحات نمانده است.

المعلم گفت : سوریه عزم جدی در برقراری امنیت و ثبات و توقف اقدامات خرابکارانه و حرکت کشور به سوی دموکراسی و پیشرفت دارد.

کد مطلب 1376925

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