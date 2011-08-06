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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

شکرنیا خبر داد:

بهره برداری از پخش دیجیتال 15شبکه تلویزیونی در آذربایجان غربی

بهره برداری از پخش دیجیتال 15شبکه تلویزیونی در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی از بهره برداری از پخش دیجیتال 15 شبکه تلویزیونی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شکر نیا در آیین افتتاح چهار طرح صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی افزود: بهره برداری از پخش دیجیتال 15 شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیوئی در شهرستان ارومیه و 180 فرستنده تلویزیونی و FM به همراه دو طرح دیگر در آذربایجان غربی آغاز شد.

وی در ادامه بیان داشت: با راه اندازی سیستم پخش دیجیتال امکان دریافت شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، تهران، خبر، آموزش، قرآن، پرس تی وی، العالم، جام جم، آی فیلم، مستند ، شبکه استانی سیمای آذربایجان غربی بر روی کانالهای 35 و 41 یو اچ اف برای مردم شهرستان ارومیه فراهم می شود.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این سیستم پخش دیجیتال و 10 شبکه رادیوئی در ارومیه بیش از 766 هزار نفر از جمعیت شهرستان تحت پوشش برنامه های صدا و سیما قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: همچنین با بهره برداری از این 180 فرستنده در 12 شهرستان استان، 348 هزار و 985 نفر از جمعیت به دریافت برنامه های تلویزیونی شبکه های یک، دو، سه، چهار، شبکه استان ، خبر، آموزش، قرآن و برنامه های رادیوئی برون مرزی پیام، جوان، فرهنگ، معارف و ورزش دسترسی پیدا خواهند کرد .

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی طرحهای سیگنال رسانی در روی بستر فیبر نوریSTM1 و ارتقای سیستم پویا نمایی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی را از دیگر طرح های آماده افتتاح صدا و سیمای این مرکز عنوان کرد.

به گفته شکرنیا با بهره برداری از طرح دیجیتال سیگنال رسانی در روی بستر فیبرنوری STM1 امکان سیگنال رسانی به صدا و سیمای مرکز استان به صورت ایمن، پایدار و مستقل از سیگنال رسانی ماهواره ای فراهم می شود.

این مسئول یادآور شد: برای اجرای این چهار طرح 75 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که بخشی از این اعتبارات از محل سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی تامین شده است.

کد مطلب 1376949

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