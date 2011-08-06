بهره برداری از پخش دیجیتال 15شبکه تلویزیونی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شکر نیا در آیین افتتاح چهار طرح صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی افزود : بهره برداری از پخش دیجیتال 15 شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیوئی در شهرستان ارومیه و 180 فرستنده تلویزیونی و FM به همراه دو طرح دیگر در آذربایجان غربی آغاز شد .

وی در ادامه بیان داشت: با راه اندازی سیستم پخش دیجیتال امکان دریافت شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، تهران، خبر، آموزش، قرآن، پرس تی وی، العالم، جام جم، آی فیلم، مستند ، شبکه استانی سیمای آذربایجان غربی بر روی کانالهای 35 و 41 یو اچ اف برای مردم شهرستان ارومیه فراهم می شود .

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این سیستم پخش دیجیتال و 10 شبکه رادیوئی در ارومیه بیش از 766 هزار نفر از جمعیت شهرستان تحت پوشش برنامه های صدا و سیما قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: همچنین با بهره برداری از این 180 فرستنده در 12 شهرستان استان، 348 هزار و 985 نفر از جمعیت به دریافت برنامه های تلویزیونی شبکه های یک، دو، سه، چهار، شبکه استان ، خبر، آموزش، قرآن و برنامه های رادیوئی برون مرزی پیام، جوان، فرهنگ، معارف و ورزش دسترسی پیدا خواهند کرد .

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی طرحهای سیگنال رسانی در روی بستر فیبر نوری STM1 و ارتقای سیستم پویا نمایی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی را از دیگر طرح های آماده افتتاح صدا و سیمای این مرکز عنوان کرد .

به گفته شکرنیا با بهره برداری از طرح دیجیتال سیگنال رسانی در روی بستر فیبرنوری STM1 امکان سیگنال رسانی به صدا و سیمای مرکز استان به صورت ایمن، پایدار و مستقل از سیگنال رسانی ماهواره ای فراهم می شود .