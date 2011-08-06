کلاهبرداری در پوشش "عمو پورنگ" / بلیط فروشی برای برنامه خیالی!

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ پنجم مرداد ماه سالجاری یکنفر به هتل شهرستان دورود مراجعه و خود را به عنوان مسئول گروه فرهنگی هنری کودک معرفی می کند و می گوید که قصد برگزاری مراسم جشنی با حضور عمو پورنگ را در ایام ولادت امام حسن مجتبی(ع) در تاریخ 31 مرداد ماه سالجاری را دارد.

وی همچنین در جریان کلاهبرداری خود عنوان می کند که قصد دارد مبلغ دو میلیون تومان از درآمد حاصله از برگزاری این جشن را به اداره بهزیستی شهرستان دورود پرداخت کند.

بنابر این گزارش در همین راستا این فرد با نصب تعدادی بنر تبلیغاتی در سطح شهر بیش از یک هزار و 800 عدد بلیط را برای برگزاری مراسم خیالی چاپ می کند که از این تعداد نیز 975 بلیط را به قیمت دو هزار تومان به فروش می رساند.

این در حالیست که با توجه به حساسیت موضوع ماموران نظارت بر اماکن عمومی اطلاعات و امنیت شهرستان دورود به موضوع مظنون شده و وارد عمل می شوند که در بررسی های به عمل آمده مشخص می شود که فرد یاد شده یک کلاهبردار است و هیچگونه ارتباطی با برنامه عموپورنگ ندارد.

بنابر این گزارش پس از اطلاع از کلاهبرداری فرد یاد شده ماموران با هماهنگی به موقع با مراجع قضایی طی 48 ساعت متهم را دستگیر کرده و در بازرسی از وسایل همراه وی تعداد 130 حلقه انواع لوح فشرده غیرمجاز و مبلغ 886 هزار تومان وجه نقد حاصل از بلیط فروشی را کشف و ضبط می کنند.

همچنین متهم یاد شده در این مدت با استفاده از این ترفند به صورت مجانی در یکی از مراکز اقامتی شهر دورود مستقر و مبالغی را نیز از افراد اخاذی کرده است که تاکنون دهها شاکی در این خصوص به یگان انتظامی شهرستان دورود مراجعه و پیگیر موضوع شده اند.

فرد یاد شده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.