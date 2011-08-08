راه اندازی رشته حفاظت اطلاعات در دانشگاه دفاع ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسن بیگی درباره راه اندازی رشته امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: ایجاد این رشته تحصیلی پیشنهاد دانشگاه عالی دفاع ملی است و در این زمینه می بایست به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به امنیت آن نیز توجه داشت، چون در غیر این صورت، شکافی ایجاد و این شکاف به نقطه آسیب ‌پذیری تبدیل می شود.

وی گفت: متاسفانه برداشتی که درباره موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، یک برداشت وارداتی است که این موضوع موجب آسیب پذیری می شود و از این رو تغییر رویکرد و فرهنگ سازی در این زمینه ضروری است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه اظهار داشت: کسانی که در گرایش فناوری اطلاعات تخصص دارند می توانند این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف کشور با رویکرد بومی فراگیرند تا بتوانند مسایل و مشکلات این حوزه را حل و فصل کنند.

حسن بیگی همچنین از پذیرش دانشجو در رشته "حفاظت اطلاعات" خبر داد و افزود: مقدمات اولیه برای راه اندازی این رشته فراهم شده است و این رشته بنابر تقاضای سازمانهای حفاظت و اطلاعات قرار است در این دانشگاه راه اندازی شود.

وی درباره هدف راه اندازی این رشته، تاکید کرد: هدف از راه اندازی این رشته از جمله همگرایی مدیران در حوزه های راهبردی با نگاه به آینده و با توجه به ضرورتهایی است که در این حوزه ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی از برنامه ریزی برای راه‌اندازی رشته های راهبردی دیگر در دانشگاه عالی دفاع ملی خبر داد و گفت: با توجه به نیاز بخش مدیریت فرهنگی کشور به راه اندازی رشته مدیریت راهبردی فرهنگ، این رشته نیز در سال آینده راه اندازی می شود.

حسن بیگی افزود: هم اینک مراحل نهایی راه اندازی این رشته در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است و بزودی در شورای برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری سه رشته راهبردی جدید در دانشگاه راه اندازی شده است، اضافه کرد: این رشته ها بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شد که هم اینک ترم دوم این رشته ها در حال تدریس است.

به گفته حسن بیگی، آینده پژوهی، مدیریت دانش و پدافند غیرعامل سه رشته جدیدی است که در سال جاری در دانشگاه عالی دفاع ملی راه اندازی شد.