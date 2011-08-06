مشکل گلزنی مس کرمان حل شد/ خارجی های مس مقابل نفت

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مس کرمان در فصل جاری حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

وی در خصوص مشکل گلزنی این تیم در بازی هفته اول لیگ برتر گفت: خوشبختانه ITC دو مهاجم خارجی مس رسیده است و با نظر کادر فنی می توانند در ترکیب تیم قرار گیرند.

سرپرست مس کرمان اضافه کرد: جورج مراد از پرتغال و لئو از کاستاریکا دو مهاجم مس کرمان هستند و آرات آراکلیان از ارمنستان و کارلوس از برزیل نیز مشکلی برای این بازی ندارند و کارت بازی آنها صادر شده است.



وی گفت: بازیکنان مس تمرینات مناسبی را پشت سرگذاشته اند و در بازی مقابل نفت تهران برای جبران تساوی خانگی هفته قبل به میدان می روند.

کرمان عصر یکشنبه به تهران اعزام می شود و روز دوشنبه مقابل نفت قرار می گیرند.

