  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

کهندل:

مشکل گلزنی مس کرمان حل شد/ خارجی های مس مقابل نفت

مشکل گلزنی مس کرمان حل شد/ خارجی های مس مقابل نفت

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مس کرمان با اشاره به رسیدن ITC بازیکنان خارجی مس کرمان گفت: بازیکن پرتغالی و کاستاریکایی مس مقابل نفت تهران به میدان می روند.

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مس کرمان در فصل جاری حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

وی در خصوص مشکل گلزنی این تیم در بازی هفته اول لیگ برتر گفت: خوشبختانه ITC دو مهاجم خارجی مس رسیده است و با نظر کادر فنی می توانند در ترکیب تیم قرار گیرند.

سرپرست مس کرمان اضافه کرد: جورج مراد از پرتغال و لئو از کاستاریکا دو مهاجم مس کرمان هستند و آرات آراکلیان از ارمنستان و کارلوس از برزیل نیز مشکلی برای این بازی ندارند و کارت بازی آنها صادر شده است.
 
وی گفت: بازیکنان مس تمرینات مناسبی را پشت سرگذاشته اند و در بازی مقابل نفت تهران برای جبران تساوی خانگی هفته قبل به میدان می روند.

کرمان عصر یکشنبه به تهران اعزام می شود و روز دوشنبه مقابل نفت قرار می گیرند.
 

کد مطلب 1376985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها