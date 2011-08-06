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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

از ابتدای برداشت میگو/

صید میگو در بوشهر 13 درصد کاهش یافت

صید میگو در بوشهر 13 درصد کاهش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: میزان صید میگو از ابتدای برداشت میگوی این آبزی در آبهای ساحلی استان بوشهر 13 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاراحمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صید میگو در استان بوشهر از 10 مرداد در بوشهر شروع شده است، افزود: علت روند رو به کاهش صید در سال های اخیر آلودگی های صنعتی خشکسالی و صید خارج از فصل است.

وی اظهار داشت: در سه ماه اول سال سه تن میگوی قاچاق از شناورها و خودروها گرفته شده که بیشتر آنها از مبادی ورودی خوزستان وارد استان شده است.

وی معتقد است باید یک یا دو سال را دریابس اعلام کرد یعنی ممنوعیت صید تا ذخایر میگو این آبزی ارزشمند حفظ شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: مشارکت دستگاه های مربوط برای نظارت بیشتر بر فعالیت شناورها به منظور جلوگیری از صید غیرمجاز از دیگر موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

یاراحمدی با بیان اینکه شش هزار صیاد با 11 فروند کشتی، 480 فروند لنج و یک هزار فروند قایق در کار صید میگوی استان مشارکت دارند، اظهار داشت: پژوهشکده میگوی کشور میزان ذخایر میگو را در استان 455 تن یعنی 35 درصد کمتر از پارسال اعلام کرده است.

وی یادآور شد: پارسال در حالی که پیش بینی می شد صیادان یک هزار و 670 تن میگو صید کنند، فقط 706 تن میگو صید کردند.

کد مطلب 1376998

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