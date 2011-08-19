خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: طی چند سال اخیر شاهد تأثیرگذاری مؤلفه دین و معنویت در برخی از صحنه‌های روابط بین الملل بوده‌ایم.

بازخیزش جنبش‌های دینی و معنوی در برخی مناطق جهان از یک سو و نیز نیاز بیشتر به برقراری صلح و عدالت، از سوی دیگر اهمیت این موضوع را افزایش داده است. به طوریکه امروزه بهره گیری از عنصر دین و معنویت در درک تحولات سیاسی و بین المللی به ویژه در مناطقی که ساکنان آن متدین به ادیان ابراهیمی هستند، با واقعیتها سازگاری بیشتر دارد.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت که یکی از مشخصه‌های عصر حاضر در برخی موضوعات و مشکلات جهانی، گرایش به دین و معنویت و نیز آموزه‌های مذهبی برای برون رفت از مشکلات عظیمی است که امروزه بشریت با آنها دست به گریبان است.

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالات است که بخشی از آنها در همایش ملی دین و روابط بین الملل در مرکز تحقیقات استراتژیک ارائه شده اند. دین و روابط بین الملل موضوع سخنرانی افتتاحیه این همایش به وسیله دکتر حسن روحانی بوده که در این کتاب به چاپ رسیده است.

این کتاب در شش بخش سامان یافته است. بخش اول کتاب به موضوع نظریه روابط بین الملل از منظر متون دینی اختصاص دارد. اصول روابط بین الملل در نظام اسلامی اثر آیت الله جوادی آملی، درک روابط بین الملل: رویکرد قرآنی نوشته اصغر افتخاری از جمله مقالات مربوط به این بخش هستند.

بخش دوم به روابط بین الملل دینی می‌پردازد. مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل اثر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، اسلام و ماهیت روابط بین الملل نوشته محمد ستوده و درباره امتناع و امکان نظریه دینی روابط بین الملل به قلم جواد طاهایی از جمله موضوعات مرتبط با این بخش هستند.

در بخش سوم با عنوان دین و گرایش‌های انتقادی در روابط بین الملل مقالات درآمدی بر نظریه انتقادی روابط بین الملل در اسلام اثر منصور میراحمدی و دین و حقوق بشر نوشته محمد فرازمند منعکس شده‌اند.

بخش چهارم به ظهور دین در سیاست جهانی می‌پردازد و در بخش پنجم دین و جهانی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهانی شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن به قلم یونس نوربخش و صدیقه سلطانیان و دین در روزگار جهانی شدن اثر حسین مسعودنیا از جمله موضوعاتی هستند که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بخش ششم و پایانی کتاب، دین و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده است. نقش دین در تعیین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نوشته جواد حیران‌نیا، اسلام و سیاست بین الملل به قلم یحیی فوزی و مسائل نظری در مناسبات بین دین و روابط بین الملل اثر محی الدین مصباحی مقالات مرتبط با این بخش هستند.