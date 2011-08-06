عضو جدید کمیته سیاست گذاری روابط عمومی های استان قزوین تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر با صدور حکمی از سوی سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، فریدالدین ایوبی مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات قزوین به عضویت کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان منصوب شد.

در حکم معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین خطاب به ایوبی آمده است: بدون تردید امروزه نقش روابط عمومی ها در پردازش و انعکاس دقیق و بموقع اطلاعات و گزارش اقدامات و فعالیت های دستگاه ها نقش حساس و تاثیرگذاری در جلب افکار عمومی، پاسخگویی به شبهات و ارتقاء سطح اعتماد و تعامل بین مسئولان دارد و از ما انتظار می رود در تقویت این بخش تلاش لازم را مبذول دارید.

ایوبی از مدیران و کارشناسان فعال روابط عمومی استان است که تعامل بسیار خوبی با رسانه های گروهی دارد.