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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۰۰

عضو جدید کمیته سیاست گذاری روابط عمومی های استان قزوین تعیین شد

عضو جدید کمیته سیاست گذاری روابط عمومی های استان قزوین تعیین شد

قزوین - خبرگزاری مهر: فریدالدین ایوبی برای عضویت در کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر با صدور حکمی از سوی سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، فریدالدین ایوبی مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات قزوین به عضویت کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان منصوب شد.
 
در حکم معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین خطاب به ایوبی آمده است: بدون تردید امروزه نقش روابط عمومی ها در پردازش و انعکاس دقیق و بموقع اطلاعات و گزارش اقدامات و فعالیت های دستگاه ها نقش حساس و تاثیرگذاری در جلب افکار عمومی، پاسخگویی به شبهات و ارتقاء سطح اعتماد و تعامل بین مسئولان دارد و از ما انتظار می رود در تقویت این بخش تلاش لازم را مبذول دارید.
 
ایوبی از مدیران و کارشناسان فعال روابط عمومی استان است که تعامل بسیار خوبی با رسانه های گروهی دارد.
کد مطلب 1377005

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