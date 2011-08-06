دیدار دانشجویان فلسطینی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی در این دیدار با اشاره به اهمیت نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز جهانی قدس به عنوان یک حرکت استراتژیک از سوی حضرت امام خمینی(ره) به منظور اتحاد همه ادیان توحیدی علیه صهیونیسم بین الملل و نقش جوانان فلسطینی در این روند را مهم ارزیابی کرد.



وی اظهار داشت:«ملت و جوانان فلسطینی نشان داده اند که زنده و پویا هستند و نسل به نسل نسبت به مسائل و قضایای مبتلابه جهان اسلام و فلسطین نیز آگاه تر می شوند. نمونه آن حرکت عظیم یوم النکبه بود که البته از دید ما یوم الانتصار است و از این پس هر مقطعی از تقویم تاریخ فلسطین توسط جوانانی همچون شما تبدیل به روز پیروزی برای ملت فلسطین و روز مصیبت و بلای جدیدی برای دشمن صهیونیستی خواهد شد.»



سفیر جمهوری اسلامی ایران اوضاع دشمن صهیونیستی و حامیان منطقه ای آنان را وخیم ارزیابی نمود و با اشاره به مانورهای مختلف رژیم صهیونیستی برای تقویت روحیه جبهه داخلی خود افزود:«ماههای آینده برای قضیه فلسطین و منطقه بسیار سرنوشت ساز است. ما در جمهوری اسلامی ایران در هر مقطعی از تاریخ فلسطین هرگاه احساس کردیم غرب و اسرائیلی ها توطئه ای برای ملت فلسطین دارند ما ابتکار عمل بخرج داده ایم و ان شاء الله تصمیم داریم در مهرماه سال جاری با حضور شخصیت های مهم بین المللی در تهران پنجمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین را برگزار کنیم».



دانشجویان فلسطینی در این دیدار سوالاتی از آخرین وضعیت تحولات منطقه و چگونگی تعامل ایران با سیاست های آمریکائی – صهیونیستی مطرح نمودند. عماد حسن رئیس جمعیت فرهنگی نورس به نمایندگی از هیات حاضر از نقش مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین تقدیر و تشکر کرد.



در پایان این مراسم رکن آبادی بسته های فرهنگی در خصوص قضیه قدس و فلسطین به عنوان یادبود به دانشجویان فلسطینی اهدا کرد.