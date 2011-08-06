رئیس قرنطینه اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید اداره قرنطینه استان که با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، مدیر کل، معاونین و روسای اداره ستادی در محل اتاق جلسه اداره کل دامپزشکی برگزار شد؛ طی حکمی بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، محمد موسی پور را به عنوان رئیس جدید اداره قرنطینه منصوب و از تلاشهای میر کریم فتاحی ترکی در طول مدت تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.

گفتنی است، موسی پور پیش از این به عنوان کارشناس اداره مبارزه با بیماریهای طیور اداره کل و رئیس شبکه های دامپزشکی تبریز و اهر مشغول به خدمت بوده است.