به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی در حاشیه نشست با فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه برای بخش کشاورزی در نظر گرفتیم که دولت باید به موقع این یارانه‌ها را پرداخت کند، چون الان فصل کاری کشاورزان است.



وی اضافه کرد: در بخش صنعت در شرایط فعلی، مجلس برای قسمت‌های مختلف این بخش تصمیماتی را گرفته ولی باید اجرا شود.



یارانه‌ها با دقت بیشتری پرداخت شود



وی با بیان اینکه نکاتی که فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت استان قم مطرح کردند نکات ریز و دقیقی است، قیمت ارز، واردات، تسهیلات بانکی و تعرفه‌ها را مجموعه‌ای از مشکلات فعالان این عرصه عنوان کرد که دولت باید همه اینها را با هم برطرف کند.



لاریجانی گفت: در بخش یارانه‌ها باید بسته‌هایی برای کمک به صنعت و کشاورزی ارائه شود و یارانه‌ها باید با دقت بیشتری پرداخت شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان فلسفه اصلی پرداخت یارانه‌ها اظهار داشت: فلسفه اصلی پرداخت یارانه‌ها این بود که ما صرفه‌جویی کنیم تا بهره‌وری کار بالا رود.



لزوم صیانت از بخش تولید



وی بیان داشت: اگر قرار باشد تولید ما افت کند، با مشکل بزرگی مواجه می‌شویم، لذا باید از بخش تولیدات صیانت کنیم.

لاریجانی تصریح کرد: بخش‌های کشاورزی و دمداری هم نیازمند توجه ویژه دولت هستند.



وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای کاهش تعرفه برق استان قم، گفت: با توجه به گرمای بالای استان قم، تعرفه برق خانگی در این استان باید کاهش پیدا کند و در این زمینه با وزیر نیرو صحبت شده که تعرفه‌ها کاهش پیدا کند.



وی ادامه داد: در بخش کشاورزی هم جلساتی گذاشته شده و تعرفه‌ها تقلیل پیدا کرده ولی این تعرفه‌ها باز هم باید کاهش یابد.



انتقاد از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی



لاریجانی با بیان اینکه اخیرا در مجلس شورای اسلامی سه جلسه با وزرا داشتیم، تصریح کرد: یکی از این جلسات در مورد خشکسالی بود که وزیر جهاد کشاورزی توضیحاتی ارائه داد. جلسه دیگر هم در مورد واردات کالا بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه دغدغه جدی دارند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه اضافه کرد: دولت لایحه‌ای در مورد قاچاق به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و دو تا سه ماه آینده روند بررسی به اتمام می‌رسد.



وی با بیان اینکه مسئله قاچاق به امر تولید لطمه زیادی وارد می‌کند، تصریح کرد: تعرفه‌هایی که دولت وضع می‌کند باید به گونه‌ای باشد که به امر تولید کمک کند، نه اینکه مشوق واردات باشد.



لاریجانی با انتقاد از واردات زیاد در بخش کشاورزی اظهار داشت: در محصولات کشاورزی حجم واردات زیاد است و باغداران و کشاورزان از این واردات لطمه می‌خورند.

