100 مسجد آران و بیدگل میزبان طرح تلاوت نور

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این اداره به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان گفت: 100 مسجد آران و بیدگل در ایام ماه مبارک رمضان میزبان طرح تلاوت نور هستد.



وی با بیان اینکه طرح تلاوت نور طی سالهای گذشته در مساجد این شهرستان با قدرت به کار خود ادامه داده است، تصریح کرد: در این طرح قاریان قرآن هرشب پس از پایان نماز مغرب و عشا در جمع نمازگزاران یک صفحه از قرآن کریم را قرائت می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به استقبال مردم شهرستان از این طرح اشاره کرد و ادامه داد: مردم شهرستان آران و بیدگل استقبال بسیاری از این طرح به عمل آورده‌اند و در ماه‌های گذشته این طرح با استقبال بسیاری از مردم مواجه شده و همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان نیز استقبال مردم از این طرح به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

نمکی با بیان اینکه طرح تلاوت نور در حال حاضر بیش از پنج هزار نفر از مردم آران و بیدگل را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: در بسیاری از مساجد شهرستان قرائت آیات قرآن کریم همراه با تفسیر و طرح مضامین آن انجام شده و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه اجرا می‌شود.

