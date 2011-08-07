813 مورد تخلف از واحدهای صنفی در زنجان کشف شد

سیدجلال نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد بازرسی 813 فقره تخلف کشف و بیش از 600 مورد پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی این پروندهها بیش از سه میلیارد است.
نبوی با بیان اینکه در این مدت 10 هزار و 53 مورد شکایات مردمی داشتهایم، تصریح کرد: در ارتباط با اجرای طرح ضیافت در ماه رمضان، نظارتها و بازرسیها تشدید شده و این در حالی است که تعداد 38 بازرس به این امر نظارت دارند.
وی به حضور 130 بازرس نامحسوس در راستای نظارت بر بازار اشاره کرد و افزود: ستاد خبری سازمان نیز از 7 صبح تا 20 شب فعال بوده و به همه گزارشات و شکایات مردمی رسیدگی میکنند.
نبوی با بیان اینکه اولویت نظارتها در ماه رمضان با مواد پروتئینی شامل گوشتقرمز، مرغ، تخممرغ، زولبیا و بامیه، برنج، روغن، پنیر، کره و نان است، ادامه داد: برای کنترل قیمتها در ماه رمضان اقدام به برگزاری نمایشگاه در اقصی نقاط استان کردهایم که در این مراکز کالاهای مورد نیاز و پرمصرف مردم 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: گوشت قرمز با قیمت 8 هزار و 200 تومان، شکر با یکهزار و 350 تومان و برای اتحادیه قنادان با قیمت یکهزار و 150 تومان و مرغ منجمد 3 هزار و 130 تومان در این مراکز عرضه می شود و مشکلی در ارتباط با میزان این کالاها در بازار وجود ندارد.
