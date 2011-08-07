امیرحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: فعالیت‌های تبیان در حوزه شبکه، کاربر و محتوا است.

وی گفت: در حوزه شبکه راه‌اندازی اینترانت ملی در استان زنجان به عنوان شاخه‌ای از اینترانت ملی بوده است و اقدام به ارائه وب‌سایت‌های مختلف کرده است.

مسئول سایت تبیان استان زنجان یادآور شد: در تولید محتوا نیز فعالیت‌های گسترده‌ای از جمله در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سرگرمی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه وب سایت تبیان در حال حاضر پربیننده‌ترین وب سایت در استان زنجان است، ادامه داد: همچنین این سایت در بین وب‌سایت‌های تبیان موجود در کشور نیز پربیننده‌ترین وب سایت است.

اکبری یادآور شد: وب سایت تبیان در حوزه قرآنی و مذهبی بسیار فعال بوده و روزانه افراد بسیاری از آن بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه وب سایت تبیان در حوزه‌های علمی نیز بسیار فعال است، اضافه کرد: در حوزه علمی و تکنولوژی نیز این وب سایت مطالب به روزی ارائه می‌دهد.

مسئول انفورماتیک اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در مورد میزان خطوط تبیان در سال 89 برنامه‌ریزی متمرکزی صورت گرفته بود که 400 درصد رشد نسبت به سال‌های گذشته داشته و به همین نسبت 600 هزار عنوان لینک به موتورهای جستجو اضافه شده است.

وی گفت: روزانه افراد بسیاری به وب سایت‌های تبیان مراجعه کرده و از مطالب آن استفاده می‌کنند.

مسئول سایت تبیان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر وب‌سایت تبیان زنجان هفت هزار و 800 کاربر فعال دارد، اضافه کرد: این وب سایت تعداد 18 هزار نفر نیز ثبت‌نام کننده داشته است.

وی با بیان اینکه وب سایت تبیان متولی IT در حوزه فرهنگی است، اضافه کرد: فعالیت‌های این وب سایت بسیار زیاد است و وجود مخاطبان و بازدیدکنندگان از این وب سایت دلیل خوبی براین ادعا است.