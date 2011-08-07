تاریخ 400 ساله خانه نواب صفوی در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، خانه نواب صفوی از جمله آثار تاریخی و ارزشمندی است که در ضلع جنوبی خیابان ابن سینا و در بافت تاریخی محله دردشت و در ابتدای غربی کوچه ی مسجد آقانور قرار دارد که در آذر ماه سال گذشته بخشی از آن توسط اهالی محل تخریب شد.

هر چند در آن برهه زمانی نیز سازمان میراث فرهنگی تلاش و همت در راستای حراست از این منزل تاریخی داشت اما متاسفانه اهالی محل طی اقدامی شبانه به دنبال عریض کردن کوچه مجاور این خانه تاریخی اقدام به تخریب بخش ساباط این خانه "نواب صفوی" کردند.

خانه تاریخی نواب

سازمان میراث فرهنگ نیز به سبب ویژگی متمایزی که این خانه تاریخی داشت اقدامات خوبی را جهت عدم تخریب آن توسط مردم دنبال بود اما نهایتا پس از این تخریب دیوارکشی این خانه تاریخی جهت حراست بیشتر از این منزل تاریخی انجام شد.

خانه تاریخی "نواب صفوی" که گذری 400 ساله را طی کرده بود پس از تخریب قسمت ساباط همچنان نیز شاهد تجمع اوباش بود افرادی که حضور آنها افراد محل را نیز به ستوه آورده بود.

در همین راستا چند روز پیش دیواره کاهگلی خانه که در بخش غربی کوچه قرار دارد نیز به کلی تخریب و در ورودی این قسمت نیز از جا کنده شد.

البته در این برهه زمانی نیز سازمان میراث و مأموران آن وارد میدان شدند که بازسازی دیوار در دستور کار متولیان قرار گرفت ولی دیگر بار دیوار تازه ساز و آجری این خانه تاریخی ریخته شد.

پس از این اتفاق و به گفته یکی از ساکنان محل چند روز پیش شب هنگام افرادی ناشناس وارد ساختمان شده و خانه را به آتش کشیدند که با حضور به موقع مأموران آتش نشانی این حریق خنثی شد اما در این اتفاق در و پنجره های گره چینی بنا به کلی از میان رفت و تزئینات اطراف حیاط و دو اتاق سه دری آن در آتش سوخت.

حال تنها یاد و خاطره ای از این بخش از خانه تاریخی برجای مانده و می‌توان تنها از خانه نواب صفوی به عنوان یکی از آنچه که قبلا در اصفهان بوده یاد کرد.