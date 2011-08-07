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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۶

«منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» انتشار عمومی می‌یابد

«منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» انتشار عمومی می‌یابد

کارگروه تدوین منشور فرهنگی انقلاب اسلامی قرار است مجموعه‌ای 16 جلدی از این منشور به مسئولان ارائه دهد که این مجموعه بعد از اعمال نظر نهایی دفتر مقام معظم رهبری به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شواری عالی انقلاب فرهنگی مجموعه 16 جلدی «منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» را با موضوع گردآوری، تنظیم و تدوین رهنمودها و دیدگا‌ه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه علم، فرهنگ و هنر منتشر کرد.

در این مجموعه، بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ از ابتدای رهبری تا امروز، گردآوری و به‌طور موضوعی با روشی کاربردی دسته‌بندی، ‌تنظیم و تدوین شده است.

موضوعات مطرح شده در این مجلدات، فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم،‌ علم و فناوری،‌ رسانه و اطلاع‌رسانی،‌ فرهنگ عمومی، جوانان، زن و خانواده،‌ تبلیغ دینی، حوزه و روحانیت، هنر و ادبیات،‌فرهنگ بسیجی و ایثار و جهاد و شهادت، فرهنگ غرب، کتاب و کتابخوانی،‌ رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند.

 این مجموعه با مطالعه و بررسی دقیق حدود 30هزار صفحه از بیانات معظم‌له در طول دوره رهبری و نیز استخراج حدود 10 هزار صفحه مطالب فرهنگی ایشان، در 200 موضوع مهم مرتبط با حوزه فرهنگ،‌ علم و هنر طبقه‌بندی و آماده انتشار است که پس از تآیید دفتر معظم له به صورت عمومی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

این مجموعه، قبل از انتشار عمومی در 16 جلد آماده و در تعداد محدودی برای کسب نظر نخبگان و مسئولان فرهنگی توزیع شده تا پس از جمع‌آوری نظرات کارشناسان و انجام اصلاحات و تغییرات لازم، با هماهنگی و کسب نظر از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای عرضه عمومی آماده و منتشر شود.

براساس گزارش مهر،  این مجموعه، نوعی سند مرجع به شمار می‌آید که تا پیش از این سابقه نداشته و همزمان با انتشار آن، مدیران در حوزه‌های مختلف کاری می‌توانند به آن رجوع کنند.

کد مطلب 1377073

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