به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شواری عالی انقلاب فرهنگی مجموعه 16 جلدی «منشور فرهنگی انقلاب اسلامی» را با موضوع گردآوری، تنظیم و تدوین رهنمودها و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه علم، فرهنگ و هنر منتشر کرد.
در این مجموعه، بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ از ابتدای رهبری تا امروز، گردآوری و بهطور موضوعی با روشی کاربردی دستهبندی، تنظیم و تدوین شده است.
موضوعات مطرح شده در این مجلدات، فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، علم و فناوری، رسانه و اطلاعرسانی، فرهنگ عمومی، جوانان، زن و خانواده، تبلیغ دینی، حوزه و روحانیت، هنر و ادبیات،فرهنگ بسیجی و ایثار و جهاد و شهادت، فرهنگ غرب، کتاب و کتابخوانی، رسانه ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدهاند.
این مجموعه با مطالعه و بررسی دقیق حدود 30هزار صفحه از بیانات معظمله در طول دوره رهبری و نیز استخراج حدود 10 هزار صفحه مطالب فرهنگی ایشان، در 200 موضوع مهم مرتبط با حوزه فرهنگ، علم و هنر طبقهبندی و آماده انتشار است که پس از تآیید دفتر معظم له به صورت عمومی در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
این مجموعه، قبل از انتشار عمومی در 16 جلد آماده و در تعداد محدودی برای کسب نظر نخبگان و مسئولان فرهنگی توزیع شده تا پس از جمعآوری نظرات کارشناسان و انجام اصلاحات و تغییرات لازم، با هماهنگی و کسب نظر از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای عرضه عمومی آماده و منتشر شود.
براساس گزارش مهر، این مجموعه، نوعی سند مرجع به شمار میآید که تا پیش از این سابقه نداشته و همزمان با انتشار آن، مدیران در حوزههای مختلف کاری میتوانند به آن رجوع کنند.
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