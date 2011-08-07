در دو تصادف در کردستان شش نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در حادثه نخست که روز گذشته در گردنه صلوات آباد سنندج روی داد راننده یک دستگاه خودرو سواری به دلیل تصادف با اتوبوس در محل حادثه جان سپرد.

رئیس پلیس راه استان کردستان در رابطه با این تصادف عنوان کرد: در این حادثه خودرو سواری با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد و متاسفانه راننده خودرو سواری در محل حادثه کشته شد.

رمضان نادری انحراف به چپ خودرو سواری و عدم توانایی در کنترل آن را دلیل اصلی وقوع این حادثه و کشته شدن راننده آن عنوان کرد.

در حادثه دیگر که شامگاه روز گذشته و در ورودی شهر سنندج روی داد اعضای یک خانواده پنج نفره سنندجی کشته شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان در این رابطه گفت: در این حادثه که در ورودی جاده قروه به سنندج روی داد بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با تریلر اعضای یک خانواده پنج نفره در محل حادثه کشته شدند.

عارف قادرزاده یادآور شد: با توجه به بررسی های صورت گرفته عامل اصلی وقوع این تصادف و حادثه رانندگی انحراف به چپ و تخلف خودرو پژوه بوده است.

میزان وقوع تصادف در جاده های استان کردستان سالانه افراد زیادی را به کام مرگ می کشاند و در کنار آن ضرر و زیان مالی بسیاری را نیز به خانواده ها وارد می کند.