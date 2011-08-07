شالکه فصل را با شکستی سنگین آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اشتوتگارت شنبه شب در ورزشگاه نوسازی شده مرسدس بنز و در حضور 60 هزار تماشاگر با نتیجه 3 بر صفر از سد شالکه صفر چهار گذشت. برای تیم میزبان در این دیدار کاکائو (37)، مارتین هارنیک (55) و شینجی اوکازاکی (88) گل زدند.

در سایر دیدارهای برگزار شده از روز دوم از هفته اول بوندس‌لیگا نتایج زیر حاصل شد:

* هانوفر 2 - هوفنهایم یک

* وردربرمن 2 - کایزرسلاترن صفر

* کلن صفر - ولفسبورگ 3

* آگسبورگ 2 - فرایبورگ 2

* هرتابرلین صفر - نورنبرگ یک

هفتنه نخست رقابت‌های بوندس‌لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* ماینتس - بایرلورکوزن

* بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ