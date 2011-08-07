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۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۳

هفته نخست بوندس‌لیگا/

شالکه فصل را با شکستی سنگین آغاز کرد

شالکه فصل را با شکستی سنگین آغاز کرد

تیم فوتبال شالکه صفر چهار فصل جدید رقابت‌های بوندس‌لیگا را با شکستی سنگین مقابل اشتوتگارت آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اشتوتگارت شنبه شب در ورزشگاه نوسازی شده مرسدس بنز و در حضور 60 هزار تماشاگر با نتیجه 3 بر صفر از سد شالکه صفر چهار گذشت. برای تیم میزبان در این دیدار کاکائو (37)، مارتین هارنیک (55) و شینجی اوکازاکی (88) گل زدند.

در سایر دیدارهای برگزار شده از روز دوم از هفته اول بوندس‌لیگا نتایج زیر حاصل شد:
* هانوفر 2 - هوفنهایم یک
* وردربرمن 2  - کایزرسلاترن صفر
* کلن صفر - ولفسبورگ 3
* آگسبورگ 2 - فرایبورگ 2
* هرتابرلین صفر - نورنبرگ یک

هفتنه نخست رقابت‌های بوندس‌لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ماینتس - بایرلورکوزن
* بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ

کد مطلب 1377088

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