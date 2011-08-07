شالکه فصل را با شکستی سنگین آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اشتوتگارت شنبه شب در ورزشگاه نوسازی شده مرسدس بنز و در حضور 60 هزار تماشاگر با نتیجه 3 بر صفر از سد شالکه صفر چهار گذشت. برای تیم میزبان در این دیدار کاکائو (37)، مارتین هارنیک (55) و شینجی اوکازاکی (88) گل زدند.
در سایر دیدارهای برگزار شده از روز دوم از هفته اول بوندسلیگا نتایج زیر حاصل شد:
* هانوفر 2 - هوفنهایم یک
* وردربرمن 2 - کایزرسلاترن صفر
* کلن صفر - ولفسبورگ 3
* آگسبورگ 2 - فرایبورگ 2
* هرتابرلین صفر - نورنبرگ یک
هفتنه نخست رقابتهای بوندسلیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* ماینتس - بایرلورکوزن
* بایرن مونیخ - مونشن گلادباخ
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