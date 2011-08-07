عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-16 تانکر سوخت ناتو در شمال غرب پاکستان به آتش کشیده شد.

-"علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن بیمارستان عربستان سعودی را ترک کرد.

-طالبان مسئولیت سقوط بالگرد ناتو در افغانستان را پذیرفت.

-صدها هزار نفر از مردم رژیم صهیونیستی تظاهراتی را در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی برگزار کردند.

-در درگیریها در شهر تعز یمن دستکم یک نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

-در نتیجه شورش در زندانی در عراق سه افسر پلیس و سه زندانی کشته شدند.

-پنتاگون اعلام کرد که اکثر کشته شدگان سقوط بالگرد نظامی در افغانستان از نیروی دریایی بودند.

-"چارلز گارنر" شخص محوری در اتهام ابوغریب از زندان نظامی آرکانزاس آزاد شد.

-یک گروه هکری اعلام کرد که به 70 وب سایت سازمانهای انتظامی آمریکا حمله کرده و اطلاعات آنها را به سرقت برده است.

-اعتراضات در لندن به خشونت کشیده شد/ اتومبیل دو افسر پلیس به آتش کشیده شد.