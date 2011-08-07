عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-16 تانکر سوخت ناتو در شمال غرب پاکستان به آتش کشیده شد.
-"علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن بیمارستان عربستان سعودی را ترک کرد.
-طالبان مسئولیت سقوط بالگرد ناتو در افغانستان را پذیرفت.
-صدها هزار نفر از مردم رژیم صهیونیستی تظاهراتی را در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی برگزار کردند.
-در درگیریها در شهر تعز یمن دستکم یک نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.
-در نتیجه شورش در زندانی در عراق سه افسر پلیس و سه زندانی کشته شدند.
-پنتاگون اعلام کرد که اکثر کشته شدگان سقوط بالگرد نظامی در افغانستان از نیروی دریایی بودند.
-"چارلز گارنر" شخص محوری در اتهام ابوغریب از زندان نظامی آرکانزاس آزاد شد.
-یک گروه هکری اعلام کرد که به 70 وب سایت سازمانهای انتظامی آمریکا حمله کرده و اطلاعات آنها را به سرقت برده است.
-اعتراضات در لندن به خشونت کشیده شد/ اتومبیل دو افسر پلیس به آتش کشیده شد.
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