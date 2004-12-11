تاكيد مقامات دولت موقت عراق بر برگزاري انتخابات عراق در موعد مقرر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو " سوا" آمريكا كه به زبان عربي در منطقه خاورميانه برنامه پخش مي كند، مسئولان دولت موقت عراق اعلام كرده اند كه براي همگان واضح ومبرهن شده است كه انتخابات درموعد مقرر آن به رغم شورش روزافزون در كشور برگزار خواهد شد.



مسئولان دولت عراق در اين چارچوب به تشكيل ائتلاف متشكل از چند حزب و گروه شيعه ومستقل به رياست آيت الله سيستاني مرجع عالي تشيع اشاره كردند كه در آن 228 نامزد حضور دارند.



يك مسئول بلندپايه دولت موقت عراق گفت : ائتلافي كه اين احزاب تشكيل داده اند نشانه و پيام آشكار به اهل سنت است كه مفهومش اين است تحريم انتخابات ملي به معناي خودكشي سياسي است .



اين در حالي است كه شماري از احزاب سني (اقليت) تهديد كرده اند اگر انتخابات در موعد مقرر برگزارشود آن را تحريم خواهند كرد زيرا به ادعاي آنها نبود امنيت فرصت راي دادن را براي همگان فراهم نمي كند.

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