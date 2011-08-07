دانشکده کشاورزی دهلران تنها روی کاغذ پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شش سال پیش شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشکده کشاورزی در دهلران موافقت اصولی به عمل آورد و صدور موافقت قطعی را منوط به تهیه حداقل پنج هزار متر مربع فضای آموزشی برای احراز شرایط اعلام کردند که این موضوع دو ماه بعد به دانشگاه ایلام ابلاغ شد .

متاسفانه این مصوبه آموزشی دولت در دهلران با گذشت شش سال از تصویب به فراموشی سپرده شده بود که با پیگیریهای اخیر دکتر دانشجو وزیر علوم، دستور پیگیری این مصوبه صادر شدد ولی اقدام اساسی برای این مصوبه انجام نشده است.

دانشگاه ایلام برای ایجاد دانشکده کشاورزی در دهلران همکاریهای نهایی را به عمل آورد و این همکاری باعث می شود شاهد تحقق مصوبه دولت در شهرستان دهلران شود.

اما طی این مدت مسئولان اعلام می کردند که این مصوبه پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است ولی آنچه مشهود است اینکه پیشرفت از نظر مسئولان روی کاغذ با اجرا تفاوت زیادی می کند.

در خصوص راه اندازی دانشکده کشاورزی شهرستان دهلران که هنوز اقدامی اساسی برای راه اندازی آن صورت نگرفته در جلسه ای تحت عنوان بررسی مصوبات سفر دولت در ایلام بحث و تبادل نظر شد، که بازهم نتیجه ای حاصل نشد.