تولد «انجمن صنفی خبرنگاران»/ پای یک «علی لاریجانی» در میان است!

علی لاریجانی، یکی از اعضای هیئت موسس انجمن در دست تاسیسی که با عنوان «انجمن صنفی خبرنگاران» در حال عضوگیری اولیه است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: از یک سال پیش جمعی از خبرنگاران دور هم جمع شده و تصمیم گرفتیم تا در دفاع از حقوق صنفی خود انجمنی را تاسیس کنیم که با پیگیری‌های فراوان مجوز اولیه انجمن صنفی خبرنگاران اخذ شد. این انجمن در حال حاضر یک انجمن در دست تاسیس است.

وی با اشاره به اینکه مجوز این انجمن از وزارت کار اخذ می‌شود، بیان کرد: از آنجایی که مجوز انجمن از سوی وزارت کار صادر می‌شود، کاملا یک انجمن صنفی است و هیچ فعالیت حزبی و سیاسی در آنجا نخواهیم داشت که اگر قرار بود چنین رویکردی داشته باشیم، باید مجوز انجمن را از وزارت کشور دریافت می‌کردیم.

لاریجانی ادامه داد: کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی خبرنگاران، حفظ و حراست از حرفه تخصصی خبرنگاری، کوشش در جهت بالابردن آگاهی اجتماع در مورد نیاز کشور به حرفه خبرنگاری، نقش و مسئولیت‌ها و توانایی‌های خبرنگاران، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها، همکاری با سازمان‌های دولتی، نهادهای ملی، تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی خبرنگاران، کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی و ایجاد مرکز تحقیقاتی، همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن، انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی درباره تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین و مسائل رفاهی و حقوق قانونی خبرنگاران به مراجع ذی‌ربط برخی از اهدافی است که برای این انجمن در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت موسس «انجمن صنفی خبرنگاران» با اشاره به اینکه در مرحله نخست لازم است 50 خبرنگار به عضویت این انجمن درآیند، بیان کرد: لازم است این اعضای اولیه جذب انجمن شده و مشخصات و سوابق آنها به وزارت کار ارائه شده و سپس پیگیری‌های اداری انجام شود که پس از صدور مجوز نهایی، فعالیت‌های رسمی را آغاز خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور مجوز تاسیس چنین انجمنی در حالی که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» از لحاظ قانونی ثبت شده، صادر می‌شود؟ بیان کرد: آن انجمن در حال حاضر فعال نیست و در صورت انحلال، ممانعتی برای تاسیس انجمن دیگری با همان شرح وظایف وجود ندارد. البته اگر آن انجمن هم فعال باشد از آنجا که انجمنی که مدنظر ما است به دلیل توجه به خبرنگاران همانطور که در نامش هم ذکر شده، از جامعیت بیشتری برخوردار است، اشکال قانونی بر سر راه ما وجود ندارد. البته اگر لازم باشد می‌تواند تغییری هم در ذکر عنوان انجمن ایجاد کرده و سپس آن را ثبت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه هدف از تاسیس «انجمن صنفی خبرنگاران» موازی‌کاری و یا ممانعت از فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نبوده است، گفت: ما به دنبال این هستیم که اعضای انجمن افرادی باشند که مستقیم کار خبر می‌کنند نه مدیران رسانه‌ای و رویکرد اصلی‌مان هم توجه به حقوق و مسائل مرتبط با خبرنگاران است.

وی در پایان توضیح داد: این انجمن هیئت موسسی 3 نفره دارد که از خبرنگاران فعال رسانه‌ای هستند و تاکنون هم افرادی که به عضویت انجمن درآمده‌اند از خبرنگاران جوان و با انگیزه رسانه‌ها به شمار می‌روند.

این انجمن در حالی نخستین روزهای شکل‌گیری خود را می‌گذراند که فعالان رسانه‌ایی که هیئت موسس و هسته اصلی شکل‌گیری آن هستند بیشتر سابقه‌‌شان در حوزه اقتصادی بوده و در رسانه‌هایی چون فارس، وطن‌امروز، خبرگزاری جمهوری اسلامی قلم زده‌ و می‌زنند.

همچنین عضویت در این انجمن طبق فراخوان اولیه شامل حال همه رسانه‌ها از مکتوب تا دیجیتال و رسانه ملی می‌شود و هیچ‌گونه رویکرد سیاسی و خط مشی حزبی در پذیرش اعضا مدنظر قرار گرفته نمی‌شود.