نمایشگاه "دستاوردهای دولت" در تبریز برگزار می شود

بابک محمدزاده علمداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه، برخلاف گذشته یک کار کلیشه‌ای و سطحی نخواهد بود و به شیوه‌ای بدیع و اثرگذار برگزار می‌شود.

محمدزاده علمداری با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر بیان خدمات دولت به افکار عمومی و رفع شبهات تصریح کرد: این که خدمات ویژه دولت به طور سطحی و پیش پا افتاده به مخاطب نشان داده شود ظلم بزرگی در حق دولت است.

وی در ادامه با بیان این که در این در این نمایشگاه تلاش خواهد شد تا فعالیت‌های کمی و کیفی ادارات و ارگان‌های مختلف منعکس شود، افزود: بخش ویژه نمایشگاه نیز به معرفی دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی در طول دولت‌های نهم و دهم اختصاص دارد.

محمدزاده با تاکید بر به کارگیری شیوه‌های جذاب و هنرمندانه در ارائه دستاوردهای دولت، عنوان کرد: متاسفانه در برگزاری اغلب نمایشگاه‌ها علیرغم هزینه‌های بسیار بالا، از شیوه‌های بدیع و اثرگذار غفلت می‌شود که نارضایتی مخاطبان را به دنبال دارد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی استان اظهار داشت: هدف از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت، غرفه‌آرایی زیبا و پرزرق و برق نیست، بلکه هدف اصلی ارائه محتوای بهتر و تاثیرگذار به مخاطبان است به طوری که مخاطب بتواند با دیدن این آثار، عمق توانمندی دستگاه‌های اجرایی را درک کند.

محمدزاده با تاکید بر حضور جدی و اثرگذار دستگاه‌های اجرایی استان در این نمایشگاه گفت: اگر دستگاهی برای رفع تکلیف قصد حضور در نمایشگاه را دارد بهتر است که از این کار منصرف شود.

وی با تاکید بر همکاری جدی مدیران استان با روابط عمومی‌های دستگاه‌های متبوع خود برای حضور هرچه بهتر در نمایشگاه دستاوردهای دولت تصریح کرد: برای ارائه آثار و دستاوردها به شکل واحد و معنادار، چارچوب‌های کلی در پنج محور عمده آماده شده است؛ گرچه این به معنای محدودیت کار نیست و هر دستگاهی می‌تواند به بهترین شکلی که می‌تواند آثار خود را ارائه کند.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری، یادآور شد: جهت گیری این نمایشگاه از لحاظ محتوایی نشان دادن حجم فعالیت های دولت و آمار و ارقام مربوط به آن، مردمی بودن، عدالت گستری، رکوردها، اقدامات ویژه و قابلیت های برجسته دولت، نتایج هدفمند سازی یارانه و سفرهای استانی هیئت دولت و مقایسه آماری عملکرد با قبل از دولت نهم است و این فعالیتها باید توسط روابط عمومی‌ها مستندسازی شده و به مردم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.

نمایشگاه "دستاوردهای دولت" هم زمان با هفته دولت در تبریز برگزار می شود.