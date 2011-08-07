تحصن بازیکنان راه و ترابری در قم/ اعتراض به پرداخت نشدن 60 درصد قراردادها

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت دو ماه و نیم از پایان مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هنوز هیچ یک از بازیکنان و حتی اعضای کادر فنی تیم راه و ترابری قم مبلغ قراردادهای خود را به طور کامل دریافت نکرده‎اند و همین مسئله موجب اعتراض آنها شده است.

بازیکنان و مربیان تیم بسکتبال راه و ترابری قم در جریان رقابت‏های لیگ برتر طی دو مرحله به ترتیب 40 و 10 درصد قراردادهای خود را دریافت کردند. در واقع میزان حقوق پرداخت شده به اعضای این تیم حداکثر 40 درصد بوده است هر چند که برخی بازیکنان کمتر از این میزان را دریافت کرده‎اند.

با این حال پس از پایان مسابقات لیگ برتر هیچ اقدامی برای پرداخت شدن 60 درصد باقی مانده قراردادها انجام نشده است. حتی در این مدت آقای افکار که مدیریت تیم را بر عهده داشت به هیچ عنوان پاسخگوی تماسهای صورت گرفته در این زمینه نبوده است و در کل هیچ کس ازاو سراغ ندارد.

در همین راستا امروز یکشنبه بازیکنان فصل گذشته راه و ترابری در اعتراض به مطالباتی که از راه و ترابری دارند به قم رفته و مقابل استانداری این استان که بارها قول رسیدگی به مشکلات را داده بود، تحصن کردند. البته مسئولان استانداری تجمع اعتراض آمیز بازیکنان را به اداره کل تربیت بدنی استان هدایت کرد اما تربیت بدنی نیز اداره کل راه و ترابری را مسئول رسیدگی به این موضوع دانست.

در هر صورت تحصن اعتراض آمیز بازیکنان راه و ترابری برای دریافت کردن مطالبات‌شان در قم ادامه دارد. این تیم در لیگ برتر 89 با سرمربیگری عباس آقاکوچکی و مربیگری امید موحدنژاد به عنوان ششم دست یافت.