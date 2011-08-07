کریمی در گفتگو با مهر: "سوت پایان" ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کرده است

نیکی کریمی کارگردان و بازیگر سینمای ایران دراین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: "سوت پایان" تقریبا دو روزی است که اکران عمومی شده است. من در تمام این روزها با مخاطبین به دیدن فیلم رفتم، خوشبختانه با واکنش ها و استقبالهای خوبی روبرو شدم. قطعا "سوت پایان" مخاطبین خود را پیدا خواهد کرد.

وی افزود: امشب خودم و برخی از بازیگران فیلم ساعت 21همچون هستی مهدوی فر برای حضور در بین علاقمندان و دیدن فیلم با مخاطبن به سینما آزادی می رویم.

داستان این فیلم درباره سامان و سحر زوج مستند سازی است که زندگی آرامی را در شهر تهران می‌گذارند. اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون ساخته صحنه‌ای خراب می‌شود و سامان به علت گرفتاری، تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می‌سپارد. سحر، دختری که در آن صحنه بازی کرده را به همراه دستیارش بعد از جستجوی فراوان پیدا می‌کند اما با نزدیک شدن به دختر متوجه مشکل بزرگی در زندگی او می‌شود.

دیگر عوامل "سوت پایان" عبارتند از تهیه‌کننده: جهانگیر کوثری، مدیرفیلمبرداری: تورج اصلانی، صدابردار: نظام‌الدین کیایی، موسیقی: کارن همایونفر، طراح گریم: سودابه خسروی، تدوین: مستانه مهاجر، صداگذار: حسین ابوالصدق، مدیرتولید: مجتبی متولی، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، مدیرتدارکات: امیر نوروزی، عکاس: احمدرضا شجاعی.فیلم نامه نویس، بازیگر، کارگردان و سرمایه گذار فیلم نیز نیکی کریمی بوده است.

نیکی کریمی کاندیدای بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم فجر با فیلم های "عروس"، "سارا"، "پری"، "روانی"، "بوی پیراهن یوسف"، "دوزن"، "نیمه پنهان"، "واکنش پنجم" و "دیوانه "از قفس پرید بوده که برای دو فیلم آخر سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را گرفته است.

نیکی کریمی که سومین فیلم بلند خود را در مقام کارگردان در سینماها به نمایش گذاشته است تاکنون توانسته است صدف نقره ای بهترین بازیگر زن از جشنواره سن سباستین، جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره نانت، جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره تائورمینا و جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره قاهره را از آن خود کند. همچنین وی دو سال پیش موزه هنرهای معاصر بوستون جایزه یک عمر فعالیت هنری را به نیکی کریمی اهدا کرده است.



