موسی جابری تهیه کننده و کارگردان "روزگار مردمان دوردست" درباره مراحل ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: احساس کردم نقاط مختلف بسیاری در کشور وجود دارند که به دلیل دوردست بودن کمتر دیده شده‌اند. در کنار این موضوع نقش‌های اجتماعی و مشاغل خاص نیز نادیده گرفته شده‌اند.

وی افزود: این مناطق دوردست عموما تریبون یا روزنامه‌ای نیز ندارند که زبان گویای آن‌ها باشد و با وجود تاثیرشان در تولید بخشی از نیازهای عموم کشور توسط پایتخت و مسئولان کشور کمتر دیده می‌شوند.

جابری با اشاره به نقاط مختلفی از کشور تصریح کرد: هرمزگان، چهار محال و بختیاری، خوزستان، کردستان، لرستان، ایلام، یزد و اصفهان از جمله استان‌هایی بودند که برای ساخت مستند به آن‌ها رفته‌ایم که البته از این میان دورافتاده ترین نقاط را انتخاب می‌کردیم. مثلا منطقه گاوخونی اصفهان را معرفی کردیم یا به سراغ مشاغل سختی چون حنا سابی رفتیم.

وی با بیان این مطلب که از بهار90 مشغول ساخت این مستند هستند از حضور فعلی گروه سازنده در یک کمپ ترک اعتیاد در کرمان خبر داد.

"روزگار مردمان دوردست" در 30 قسمت 20 دقیقه‌ای در ماه رمضان هرروز ساعت 13:30 از شبکه سوم سیما پخش می‌شود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت 5:45 بامداد است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از تصویربردار: مسعود فیاض نکو، نیما اسدبیگی، حسن بهزادپور، تدوین: رئوف جابری، صدابردار: محمد پیامی، نویسنده: مصطفی محمدی، پژوهش: ایمان احمدی، مدیرتولید: یاور فرجامی.

