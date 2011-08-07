پدرام پاک‌آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت روز خبرنگار (17 مرداد) از اعطای هدیه از سوی رئیس جمهور به خبرنگاران خبر داد و گفت: اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از طریق مکاتبه با مدیران عامل و مدیران ‌مسئول همه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، اسامی خبرنگارانی را که در مراسم این روز حضور خواهند داشت، دریافت کرده است تا از آنها به عنوان نمایندگان جامعه رسانه‌ای کشور تجلیل ‌‌شود.

جنبه معنوی هدیه رئیس جمهور پررنگ‌تر است

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، مراسم تجلیل از خبرنگاران ساعت 10:30 روز سه‌شنبه با حضور رئیس‌جمهور، وزیر ارشاد و مسئولان حوزه مطبوعات برگزار می‌شود.

وی بدون اعلام نوع و مبلغ هدیه امسال احمدی‌نژاد به خبرنگاران افزود: قاعدتاً جنبه معنوی هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران مهمتر و پررنگتر است ولی طبعاً این هدیه جنبه مادی هم دارد که در روز برگزاری مراسم اعلام خواهد شد.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین با بیان اینکه «برای تامین منزلت خبرنگار، باید پایگاهی حقوقی برای او ایجاد کنیم» گفت: در مقررات فعلی خلاء قانونی درباره جایگاه و پایگاه حقوقی خبرنگاران وجود دارد و به همین دلیل وزارت ارشاد اقداماتی را برای تدوین مقرراتی خاص برای این قشر تاثیرگذار در جامعه انجام داده که در مراسم روز خبرنگاران اعلام خواهد شد.

تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای با هدف معافیت مالیاتی خبرنگاران

پدرام پاک‌آئین در ادامه از پیگیری بحث معافیت مالیاتی خبرنگاران گفت و یادآور شد: طبق بند «ل» ماده 139 قانون مالیات، خبرنگاری از جمله مشاغل فرهنگی است و لذا خبرنگاران از پرداخت مالیات معاف هستند. اداره‌کل مطبوعات داخلی وزارت به زودی اطلاعات خبرنگاران سراسر کشور را که در سامانه «سمان» به ثبت رسیده است، برای معافیت آنها از پرداخت مالیات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای در این اداره‌کل خبر داد و گفت: به محض احصا و تکمیل پرونده‌های ثبت نام شده در سامانه «سمان» فهرست نهایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. تفاهم‌نامه مورد اشاره هم به زودی میان اداره‌کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی امضا خواهد شد و سپس، زمینه عملی اجرای قانون معافیت مالیاتی برای خبرنگاران فراهم خواهد شد.

بیمه تکمیلی وزارت ارشاد برای خبرنگاران آزاد

وی در ادامه با اشاره به جایگاه حقوقی خبرنگاران آزاد و وضعیت پوشش بیمه‌ای آنها گفت: اداره‌کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد آمادگی دارد خبرنگارانی را که رسانه متبوعشان آنها را تحت پوشش بیمه قرار نداده، دعوت کند تا با حضور در اداره امور خبرنگاران این اداره‌کل نسبت به تکمیل پرونده و بهره‌مند شدن از بیمه تکمیلی خود اقدام کنند.

میزان وام اعطایی به خبرنگاران بیشتر می‌شود

پاک‌آئین در پایان از تلاش اداره‌کل متبوعش برای افزایش میزان وام اعطایی به خبرنگاران خبر داد و افزود: میانگین تسهیلات اعطایی به خبرنگاران در سال جاری 3 میلیون تومان بوده و تاکنون 162 میلیون تومان تسهیلات به خبرنگاران پرداخت شده است. ما امیدواریم بتوانیم با راهکارهایی که پیش‌بینی شده است، این میزان را به بیش از مقدار فعلی افزایش دهیم.