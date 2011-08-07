42 درصد جمعیت خراسان شمالی بیمه تامین اجتماعی هستند

محمود تمنانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد تعداد بیمه شدگان اصلی را در استان 74 هزار و 513 نفر اعلام و اظهار داشت: مجموع افراد تحت پوشش 327 هزار و 956 نفر است که از این تعداد نیز هفت هزار و 476 نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در استان تصریح کرد: سه هزار و 906 بازنشسته، 781 از کارافتاده و دو هزار و 789 بازمانده تحت پوشش خدمات اداره کل تأمین اجتماعی هستند.



به گفته مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی 80 درصد از جمعیت شهری در این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.



وی تعداد کارگاههای تحت پوشش را 23 هزار و 359 کارگاه فعال ذکر کرد و افزود: 10 هزار و 48 کارگاه نیمه فعال و 16 هزار و 598 کارگاه هم راکد است.



تمنانلو بیان کرد: 139 مورد غرامت دستمزد ایام بیماری ناشی از کار افتاده، دو هزار و 288 مورد غرامت دستمزد ایام بیماری غیر آن و هزار و466 مورد استراحت ایام بارداری جزو این تعهدات بوده است.



وی در رابطه با تعهدات بلند مدت نیز گفت: برای سه هزار و 906 بازنشسته، 781 از کارافتاده و دو هزار و 789 بازمانده تحت پوشش از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه خدمات ارائه شده است.



این مسئول آخرین آمار تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در استان را نیز 758 نفر اعلام و گفت: تاکنون در استان 72 بازنشسته پیش از موعد، سه هزار و 357 کارگاه مشمول کمک دولت و 88 بیمه شده بیماریهای خاص به ثبت رسیده است.

به گفته تمنانلو پارسال 73 هزار و 750 نفر در استان بیمه تأمین اجتماعی شدند که نسبت به سال قبل آن 9 درصد افزایش داشت.